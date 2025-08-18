Manuel Lanzini cerca de seguir su carrera en otro club del fútbol argentino
El mediocampista sería nuevo jugador de Vélez tras su paso por River.
18/08/2025 | 16:37Redacción Cadena 3
FOTO: River y Vélez llegaron a un acuerdo por Manuel Lanzini
Vélez habría llegado a un acuerdo con River para incorporar a su equipo al mediocampista Manuel Lanzini, quien fue informado que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo.
El “Millonario” y el “Fortín” habrían llegado a un acuerdo para que Lanzini pueda disputar todas las competencias con el equipo de Liniers, para así evitar lo sucedido entre Boca y Racing con el defensor Marcos Rojo.
Lanzini, quien llegó a mediados del 2023 y no logró tener continuidad en River bajo la conducción de Gallardo, firmaría contrato hasta diciembre del 2026.
De esta forma, el ex jugador del West Ham estaría disponible para poder disputar todas las competencias con Vélez, entre las que se encuentran el Torneo Clausura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores.
El mediocampista logró jugar 59 partidos con el “Millonario” en su vuelta y dejó su huella en el superclásico ante el “Xeneize” convirtiendo el único gol en La Bombonera en el marco de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional en septiembre del 2024.
[Fuente: Noticias Argentinas]