Mastantuono le dio un regalo especial al hijo de Federico Valverde

Franco Mastantuono se está adaptando al Real Madrid, tanto futbolísticamente como socialmente con sus compañeros de la "Casa Blanca".

Este proceso de adaptación sorprendió al entrenador Xabi Alonso que lo resaltó por la corta edad del futbolista argentino.

La joya de 18 años le dio un regalo especial al hijo de uno de sus compañeros, Federico Valverde, con quien ya se lo pudo ver en los entrenamientos.

A través de las historias que subió Mina Bonino, pareja del uruguayo y reconocida hincha de River, se pudo ver a Valverde entregándole a Benicio un regalo que le hizo Mastantuono.

El argentino le obsequió al niño, que es de River por su madre, una camiseta del "Millonario" utilizada por él mismo. En el video, el mediocampista uruguayo bromea con quedársela.

dios el hijo de valverde le gritó ‘vamos river’ a mastantuono y el le regaló su camiseta ?? pic.twitter.com/3no0la4coT — cami (@starlitgrl) August 18, 2025

Benicio le había gritado "Vamos River" a Mastantuono en un entrenamiento del Real Madrid.

Finalmente, Valverde le dijo a su hijo que le pediría a Mastantuono que se la firme para luego dársela.