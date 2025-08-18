Mastantuono le dio un regalo especial al hijo de Federico Valverde
El argentino le obsequió a Benicio, hijo del uruguayo, una camiseta usada por él en River.
18/08/2025 | 16:20Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono y Valverde en el entrenamiento. (Foto:X)
Franco Mastantuono se está adaptando al Real Madrid, tanto futbolísticamente como socialmente con sus compañeros de la "Casa Blanca".
Este proceso de adaptación sorprendió al entrenador Xabi Alonso que lo resaltó por la corta edad del futbolista argentino.
La joya de 18 años le dio un regalo especial al hijo de uno de sus compañeros, Federico Valverde, con quien ya se lo pudo ver en los entrenamientos.
A través de las historias que subió Mina Bonino, pareja del uruguayo y reconocida hincha de River, se pudo ver a Valverde entregándole a Benicio un regalo que le hizo Mastantuono.
El argentino le obsequió al niño, que es de River por su madre, una camiseta del "Millonario" utilizada por él mismo. En el video, el mediocampista uruguayo bromea con quedársela.
dios el hijo de valverde le gritó ‘vamos river’ a mastantuono y el le regaló su camiseta ?? pic.twitter.com/3no0la4coT— cami (@starlitgrl) August 18, 2025
Benicio le había gritado "Vamos River" a Mastantuono en un entrenamiento del Real Madrid.
Finalmente, Valverde le dijo a su hijo que le pediría a Mastantuono que se la firme para luego dársela.
Lectura rápida
¿Quién es Franco Mastantuono?
Es un futbolista argentino de 18 años que se está adaptando al Real Madrid.
¿Qué hizo Mastantuono para sorprender a Valverde?
Le regaló una camiseta de River a su hijo, Benicio.
¿Quién es el entrenador que destacó a Mastantuono?
El entrenador Xabi Alonso lo resaltó por su corta edad.
¿Qué relación tiene Benicio con River?
Es hincha de River por su madre, Mina Bonino.
¿Qué planea hacer Valverde con la camiseta?
Valverde le pedirá a Mastantuono que firme la camiseta antes de dársela a su hijo.