En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Mastantuono le dio un regalo especial al hijo de Federico Valverde

El argentino le obsequió a Benicio, hijo del uruguayo, una camiseta usada por él en River.  

18/08/2025 | 16:20Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono y Valverde en el entrenamiento. (Foto:X)

Franco Mastantuono se está adaptando al Real Madrid, tanto futbolísticamente como socialmente con sus compañeros de la "Casa Blanca".

Este proceso de adaptación sorprendió al entrenador Xabi Alonso que lo resaltó por la corta edad del futbolista argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La joya de 18 años le dio un regalo especial al hijo de uno de sus compañeros, Federico Valverde, con quien ya se lo pudo ver en los entrenamientos.

A través de las historias que subió Mina Bonino, pareja del uruguayo y reconocida hincha de River, se pudo ver a Valverde entregándole a Benicio un regalo que le hizo Mastantuono.

El argentino le obsequió al niño, que es de River por su madre, una camiseta del "Millonario" utilizada por él mismo. En el video, el mediocampista uruguayo bromea con quedársela.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Benicio le había gritado "Vamos River" a Mastantuono en un entrenamiento del Real Madrid. 

Finalmente, Valverde le dijo a su hijo que le pediría a Mastantuono que se la firme para luego dársela.

Lectura rápida

¿Quién es Franco Mastantuono?
Es un futbolista argentino de 18 años que se está adaptando al Real Madrid.

¿Qué hizo Mastantuono para sorprender a Valverde?
Le regaló una camiseta de River a su hijo, Benicio.

¿Quién es el entrenador que destacó a Mastantuono?
El entrenador Xabi Alonso lo resaltó por su corta edad.

¿Qué relación tiene Benicio con River?
Es hincha de River por su madre, Mina Bonino.

¿Qué planea hacer Valverde con la camiseta?
Valverde le pedirá a Mastantuono que firme la camiseta antes de dársela a su hijo.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho