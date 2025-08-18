Mastantuono fue convocado y podría debutar ante Osasuna
El recién llegado a la "Casa blanca" fue citado por el entrenador Xabi Alonso para el duelo por la primera fecha de la Liga.
18/08/2025 | 15:09Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono, a un paso del debut.
El joven argentino recién llegado al Real Madrid, Franco Mastantuono, fue citado por el entrenador Xabi Alonso para el partido ante Osasuna.
En este sentido, el futbolista de 18 años podría debutar con la camiseta del Merengue en la primera fecha de la Liga Española.
El entrenador destacó que el jugador aportará calidad, energía y se mostró comprometido defensivamente. Además, mencionó que en poco tiempo se ha notado en él esa garra, ese espíritu argentino guerrero.
??? ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025
?? @Osasuna pic.twitter.com/l3o3SkoJ8X
Xabi Alonso destacó además la capacidad de adaptarse del ex River tanto futbolísticamente en los entrenamientos como socialmente en el vestuario, a pesar de tener solo 18 años.
El Real Madrid recibirá al Osasuna este martes desde las 16 en el Santiago Bernabéu.
Lectura rápida
¿Quién es el joven futbolista mencionado en el artículo?
El joven futbolista es Franco Mastantuono, un argentino recién llegado al Real Madrid.
¿Qué equipo se enfrenta al Real Madrid?
El Real Madrid se enfrenta a Osasuna.
¿Quién es el entrenador del Real Madrid?
El entrenador del Real Madrid es Xabi Alonso.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo este martes a las 16 horas.
¿Qué cualidades destacó Xabi Alonso de Mastantuono?
Xabi Alonso destacó la calidad, energía y el compromiso defensivo del jugador.