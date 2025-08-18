Mastantuono fue convocado y podría debutar ante Osasuna

FOTO: Mastantuono, a un paso del debut.

El joven argentino recién llegado al Real Madrid, Franco Mastantuono, fue citado por el entrenador Xabi Alonso para el partido ante Osasuna.

En este sentido, el futbolista de 18 años podría debutar con la camiseta del Merengue en la primera fecha de la Liga Española.

El entrenador destacó que el jugador aportará calidad, energía y se mostró comprometido defensivamente. Además, mencionó que en poco tiempo se ha notado en él esa garra, ese espíritu argentino guerrero.

Xabi Alonso destacó además la capacidad de adaptarse del ex River tanto futbolísticamente en los entrenamientos como socialmente en el vestuario, a pesar de tener solo 18 años.

El Real Madrid recibirá al Osasuna este martes desde las 16 en el Santiago Bernabéu.