Manchester United igualó ante Fulham y sigue sin sumar de a tres
Los “Red Devils” quedaron en la decimosexta posición de la Liga inglesa tras una derrota ante el Arsenal y un empate.
24/08/2025 | 17:36Redacción Cadena 3
FOTO: Manchester United igualó ante Fulham y sigue sin sumar de a tres. (Foto NA: @ManUtd)
Manchester United igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Fulham, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Craven Cottage.
El gol para los dirigidos por Ruben Amorim lo convirtió el delantero Rodrigo Muniz en contra, a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que Emile Smith-Rowe anotó el del empate a los 28’ del mismo periodo.
Con este resultado, los “Diablos Rojos” continúan sin sumar de a tres en el certamen con una derrota (0-1 ante Arsenal) y un empate. De esta manera, quedaron en la decimosexta posición de la tabla.
Ahora, deberán enfrentar al Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa, el próximo miércoles desde las 16:00 por la segunda ronda de la Copa de la Liga.
El cuadro de Manchester fue superior durante gran parte del encuentro, sobre todo en el primer tiempo, pero no logró trasladarlo al resultado. En el comienzo, Matheus Cunha estrelló un remate en el palo y, a los 38 minutos, Bruno Fernandes falló un penal luego de que le pelota se marche por arriba del travesaño.
En el complemento, Lenny Yoro se elevó por todo lo alto y conectó un potente remate de cabeza que sufrió un desvío en el brasileño Rodrigo Muniz y batió al arquero Bernd Leno para abrir el marcador.
No obstante, los locales llegaron al empate por medio de Smith Rowe, dos minutos después de haber ingresado en lugar de Joshua King, con una acrobacia para empujar hacia el fondo de la red un centro desde la izquierda de Alex Iwobi y poner el 1-1 definitivo.
En el resto de encuentros de la jornada, Everton venció 2-0 a Brighton, con goles de Iliman Ndiaye y James Garner, mientras que Crystal Palace y Nottingham Forest empataron 1-1 con tantos de Ismaila Sarr y Callum Hudson-Odoi, respectivamente.
Por último, la segunda fecha de la Liga inglesa finalizará con el encuentro entre Newcastle y Liverpool, que tendrá lugar este lunes desde las 16:00.
