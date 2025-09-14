En vivo

Tigre vs. Talleres

Escuchá lo último

Deportes

Los puntajes del triunfazo de Instituto ante Argentinos: Lodico, la figura

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.

14/09/2025 | 16:59Redacción Cadena 3

FOTO: Lodico celebra su gol ante Argentinos.

Instituto

Manuel Roffo: 7

Nicolás Zalazar: 7 

Fernando Alarcón: 7 

Leonel Mosevich: 6

Emanuel Beltrán: 6

Stefano Moreyra: 8

Gastón Lodico: 8 (Figura)

Lucas Rodríguez: 6

Damián Puebla: 5

Alex Luna: 7

Nicolás Cordero: 4

Argentinos Juniors

Diego Rodríguez: 5 

Leandro Lozano: 5

Erik Godoy: 6

Francisco Álvarez: 6 

Sebastián Prieto: 5

Federico Fattori: 5

Alan Lescano: 4

Nicolás Oroz: 4

Hernán López Muñoz: 4

Matías Giménez: 4 

Tomás Molina: 4

