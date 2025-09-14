Los puntajes del triunfazo de Instituto ante Argentinos: Lodico, la figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
14/09/2025 | 16:59Redacción Cadena 3
FOTO: Lodico celebra su gol ante Argentinos.
Instituto
Manuel Roffo: 7
Nicolás Zalazar: 7
Fernando Alarcón: 7
Leonel Mosevich: 6
Emanuel Beltrán: 6
Stefano Moreyra: 8
Gastón Lodico: 8 (Figura)
Lucas Rodríguez: 6
Damián Puebla: 5
Alex Luna: 7
Nicolás Cordero: 4
Argentinos Juniors
Diego Rodríguez: 5
Leandro Lozano: 5
Erik Godoy: 6
Francisco Álvarez: 6
Sebastián Prieto: 5
Federico Fattori: 5
Alan Lescano: 4
Nicolás Oroz: 4
Hernán López Muñoz: 4
Matías Giménez: 4
Tomás Molina: 4