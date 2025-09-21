En vivo

Los hinchas del United insultaron a Garnacho en su vuelta a Old Trafford

El delantero, hoy en Chelsea, volvió al estadio donde se formó y fue recibido con hostilidad tras su conflictiva salida del club.

21/09/2025 | 13:46Redacción Cadena 3

FOTO: Insultos a Garnacho de hinchas del Manchester United en Old Trafford

Alejandro Garnacho, transferido en más de 50 millones de dólares semanas atrás y con contrato hasta 2032 en Chelsea, permaneció en el banco sin ingresar.

Pese a ello, la hinchada local lo apuntó con cánticos ofensivos que lo llamaron “imbécil argentino” y lo acusaron de haberse marchado por dinero. El jugador buscó pasar inadvertido con campera y capucha, pero no pudo evitar la reprobación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El vínculo entre Garnacho y el United se quebró tras la última temporada, cuando calificó de “mierda” la campaña posterior a la final perdida de la Europa League. Con el respaldo de la dirigencia a Ruben Amorim, el argentino forzó su salida y terminó en Chelsea.

Cánticos de los hinchas:

"¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos", fueron las palabras de los hinchas en el Old Trafford.

Lectura rápida

¿Quién fue insultado por los hinchas? El delantero Alejandro Garnacho.

¿Cuál fue su reacción a los insultos? Buscó pasar inadvertido con campera y capucha.

¿Qué equipo adquirió a Garnacho? Fue transferido al Chelsea.

¿Por qué los hinchas lo insultaron? Lo acusaron de haberse marchado del Manchester United por dinero.

¿Cuándo ocurrió el incidente? Durante su regreso a Old Trafford.

[Fuente: Noticias Argentinas]

