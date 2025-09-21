Los hinchas del United insultaron a Garnacho en su vuelta a Old Trafford
El delantero, hoy en Chelsea, volvió al estadio donde se formó y fue recibido con hostilidad tras su conflictiva salida del club.
21/09/2025 | 13:46Redacción Cadena 3
FOTO: Insultos a Garnacho de hinchas del Manchester United en Old Trafford
Alejandro Garnacho, transferido en más de 50 millones de dólares semanas atrás y con contrato hasta 2032 en Chelsea, permaneció en el banco sin ingresar.
Pese a ello, la hinchada local lo apuntó con cánticos ofensivos que lo llamaron “imbécil argentino” y lo acusaron de haberse marchado por dinero. El jugador buscó pasar inadvertido con campera y capucha, pero no pudo evitar la reprobación.
"Who's that prat from Argentina, who's that money grabbing whore, Alejandro is his name, and he hasn't got a brain, and he won't be winning trophies anymore"— george (@StokeyyG2) September 20, 2025
United fans to Garnacho as he walks off… pic.twitter.com/zXWfdvdgWb
El vínculo entre Garnacho y el United se quebró tras la última temporada, cuando calificó de “mierda” la campaña posterior a la final perdida de la Europa League. Con el respaldo de la dirigencia a Ruben Amorim, el argentino forzó su salida y terminó en Chelsea.
Cánticos de los hinchas:
"¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos", fueron las palabras de los hinchas en el Old Trafford.
