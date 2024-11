Las declaraciones de los héroes de Racing tras la victoria ante Cruzeiro

Luego de la victoria 3-1 de Racing Club de Avellaneda, Juan Fernando Quintero, Adrián Martínez y Gastón Martirena revelaron sus sensaciones sobre la obtención de la Copa Sudamericana.

El mediocampista colombiano dijo: “Lo buscamos y esta era la intención siempre. Creo que el grupo que tenemos se lo merece, somos muy unidos”.

“Somos una familia y lo demostramos en el partido. Todas las cosas que me pasaron, siempre luche siempre estuve ahí, siempre le pedí mucho a Dios”, reveló Junfer en la nota post partido.

En el final de su declaración, la estrella del elenco de Zona Sur cerro con unas emotivas palabras: “que todas las glorias sean para él (Dios), para mis compañeros y para mi familia. Hoy el fútbol nos dio este premio muy bonito”.

"Maravilla" inició sus palabras con su satisfacción por la obtención de este logro: “muy contento la verdad todavía no lo creemos, se sufrió hasta lo último”.

En el cierre de su declaración, el delantero terminó hablando sobre la mala suerte del club: “la primera vez que llegamos a una final, mucha gente dice que decir campeón antes de tiempo es mufa pero esto no es así “.

Gastón Martirena, emocionado hasta las lágrimas tras quedar en la historia grande de Racing.



?? La final de la CONMEBOL #Sudamericana, por #DisneyPlus pic.twitter.com/ykheEBTp4e — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2024

Por otro lado, el autor del primer tanto del partido reveló su opinión sobre este trofeo: “No lo puedo creer”.

En el final de la nota con ESPN, Martirena finalizó opinando sobre un posible resultado deportivo que le planteó un periodista y recalcó el esfuerzo de los fanaticos para llegar a Paraguay: “Vos me dijiste que íbamos a ganar tres a cero. Ahora no me doy cuenta, pero cuando veo las cosas el estadio, la gente vendió cosas para venir. Les agradezco un montón".