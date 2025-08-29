Instituto recibe a Independiente en Alta Córdoba con la obligación de ganar
El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá seguir por Cadena 3.
29/08/2025 | 21:15
Instituto y Independiente chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Seguí la transmisión por Cadena 3:
El “Rojo” llega en crisis y sin victorias, por lo que busca salir del último puesto de la Zona B ante una “Gloria” que viene de dos derrotas y suma cinco encuentros sin triunfos.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Juegan Instituto e Independiente.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega este viernes a las 19 horas.
¿Dónde se juega? En el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.
¿Cómo está la situación de los equipos? Independiente no ha ganado y está último en la Zona B; Instituto lleva dos derrotas consecutivas.
¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
