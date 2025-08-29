En vivo

Instituto vs. Independiente

Argentina

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

Una noche más

Melina Uliarte

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Deportes

Instituto recibe a Independiente en Alta Córdoba con la obligación de ganar

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá seguir por Cadena 3.

29/08/2025 | 21:15

FOTO: Instituto recibe a Independiente en Alta Córdoba con la obligación de ganar.

Instituto y Independiente chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá seguir por Cadena 3.

Seguí la transmisión por Cadena 3:

El “Rojo” llega en crisis y sin victorias, por lo que busca salir del último puesto de la Zona B ante una “Gloria” que viene de dos derrotas y suma cinco encuentros sin triunfos.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Juegan Instituto e Independiente.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega este viernes a las 19 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

¿Cómo está la situación de los equipos? Independiente no ha ganado y está último en la Zona B; Instituto lleva dos derrotas consecutivas.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

