FOTO: Instituto recibe a Independiente en Alta Córdoba con la obligación de ganar.

Instituto y Independiente chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá seguir por Cadena 3.

Seguí la transmisión por Cadena 3:

El “Rojo” llega en crisis y sin victorias, por lo que busca salir del último puesto de la Zona B ante una “Gloria” que viene de dos derrotas y suma cinco encuentros sin triunfos.

