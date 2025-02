Histórico: Neymar volvió a jugar en el Santos y emocionó a los hinchas

El delantero brasileño Neymar concretó su debut en su regreso al Santos luego de 12 años en el duelo que terminó en empate 1-1 frente a Botafogo SP por el Campeonato Paulista, llevado a cabo en el estadio Vila Belmiro.

El exBarcelona y Paris Saint-Germain ingresó antes del comienzo de la segunda mitad y le dio comienzo a su segundo ciclo en el “Peixe”, que tendrá esta temporada su vuelta a la máxima categoría del fútbol de Brasil luego de disputar la segunda división en el 2024.

/Inicio Código Embebido/

Neymar jr starts his vol 2 story with santos against botafogo SP

Welcome back Ney pic.twitter.com/vME5LXvND2