Hasta cuándo estará sin jugar Rojo tras ser expulsado en Racing

El defensor Marcos Rojo no podrá jugar hasta fines de septiembre luego de ser expulsado con una tarjeta roja directa en la victoria de Racing por 3-1 ante Peñarol, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Rojo, que había ingresado desde el banco y fue expulsado por protestar ante la terna arbitral, se perderá al menos un partido, aunque podría ser sancionado con dos fechas.

El zaguero está habilitado únicamente para disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, dado que su inscripción en el torneo local se realizó fuera de término. Por eso su regreso se proyecta para el 24 de septiembre, cuando Racing dispute la vuelta de los cuartos de final ante Vélez, o bien para esa misma instancia del certamen nacional, aún sin rival definido.

El exjugador de Boca llegó al club con inactividad tras haber sido marginado por indisciplina en su último paso por el conjunto xeneize. Además, su contrato contempla cláusulas de productividad, lo que agrava el impacto económico y deportivo de esta ausencia prolongada.

Mientras cumple la sanción, Rojo continuará entrenándose en el predio Tita Mattiussi junto al resto del plantel, sin participación oficial.

Rojo debutó oficialmente en Racing el pasado martes en la derrota por 1-0 frente a Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: ingresó a los 82 minutos en reemplazo de Nazareno Colombo, apenas cuatro días después de rescindir su contrato con Boca y con solo dos entrenamientos junto al plantel.

Durante su breve intervención, Rojo marcó su estreno en competencias oficiales con la camiseta de la Academia —la única habilitada junto a la Copa Argentina por haber sido inscripto fuera de término en el torneo local—.

Tras el partido, el defensor manifestó su satisfacción por el debut y valoró el apoyo del público: “Muy contento por haber podido jugar aunque sea unos minutos. Fue un típico partido de Libertadores, difícil y trabado. La serie está abierta para definirla en casa”.