En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Cerro Porteño

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Hasta cuándo estará sin jugar Rojo tras ser expulsado en Racing

El defensor fue expulsado en su segundo partido con el club y podría recibir dos fechas de suspensión.

20/08/2025 | 18:00Redacción Cadena 3

FOTO: Marcos Rojo

El defensor Marcos Rojo no podrá jugar hasta fines de septiembre luego de ser expulsado con una tarjeta roja directa en la victoria de Racing por 3-1 ante Peñarol, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Rojo, que había ingresado desde el banco y fue expulsado por protestar ante la terna arbitral, se perderá al menos un partido, aunque podría ser sancionado con dos fechas.

El zaguero está habilitado únicamente para disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, dado que su inscripción en el torneo local se realizó fuera de término. Por eso su regreso se proyecta para el 24 de septiembre, cuando Racing dispute la vuelta de los cuartos de final ante Vélez, o bien para esa misma instancia del certamen nacional, aún sin rival definido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El exjugador de Boca llegó al club con inactividad tras haber sido marginado por indisciplina en su último paso por el conjunto xeneize. Además, su contrato contempla cláusulas de productividad, lo que agrava el impacto económico y deportivo de esta ausencia prolongada.

Mientras cumple la sanción, Rojo continuará entrenándose en el predio Tita Mattiussi junto al resto del plantel, sin participación oficial.

Rojo debutó oficialmente en Racing el pasado martes en la derrota por 1-0 frente a Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: ingresó a los 82 minutos en reemplazo de Nazareno Colombo, apenas cuatro días después de rescindir su contrato con Boca y con solo dos entrenamientos junto al plantel.

Durante su breve intervención, Rojo marcó su estreno en competencias oficiales con la camiseta de la Academia —la única habilitada junto a la Copa Argentina por haber sido inscripto fuera de término en el torneo local—.

Tras el partido, el defensor manifestó su satisfacción por el debut y valoró el apoyo del público: “Muy contento por haber podido jugar aunque sea unos minutos. Fue un típico partido de Libertadores, difícil y trabado. La serie está abierta para definirla en casa”.

Lectura rápida

¿Cuánto tiempo estará fuera Marcos Rojo? Hasta fines de septiembre, tras una expulsión.

¿Qué provocó la sanción de Rojo? Fue expulsado por protestar en un partido de Copa Libertadores.

¿Cuándo se espera su regreso? El 24 de septiembre, en la vuelta de cuartos de final ante Vélez.

¿Puede jugar en otros torneos? Sí, está habilitado para la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

¿Cómo fue su debut en Racing? Fue un ingreso breve en un partido de Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho