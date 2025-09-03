Guillermo Farré fue presentado como entrenador de Aldosivi

Aldosivi confirmó a Guillermo Farré como su nuevo entrenador de cara a lo que resta del Torneo Clausura.

El ex jugador y entrenador de Belgrano llega al "Tiburón" tras la salida de Mariano Charlier quien dejó su cargo el martes pasado.

Guillermo Farré comenzó su ciclo en Aldosivi ??



El nuevo DT dirigió la práctica de este miércoles por la tarde, luego de su presentación al plantel por parte del presidente de la institución, Hernán Tillous.



El cuerpo técnico estará conformado por los ayudantes de campo Andrés… pic.twitter.com/vRV5oLsyDW — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) September 3, 2025

Este miércoles, Guillermo Farré dirigió su primer entrenamiento luego de su presentación al plantel por parte del presidente de la institución, Hernán Tillous.

El cuerpo técnico de Guillermo Farré en Aldosivi estará conformado por los ayudantes de campo Andrés Pablo Anca y Christian David Neira, el profe Jorge Vaca y Silvio Desio, y el entrenador de arqueros Jesús García.

Farré fue el entrenador de Belgrano en el ascenso del "Pirata" en 2022 y lo dirigió 117 partidos con 56 victorias, 28 empates y 33 derrotas.

El entrenador tendrá la difícil tarea de salvar a Aldosivi del descenso, el "Tiburón" está penúltimo tanto en los promedios como en la tabla anual, en la que tiene los mismos puntos que Talleres.

Aldosivi visitará a Sarmiento el sábado 13 de septiembre en la próxima fecha del torneo.