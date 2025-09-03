En vivo

Resumen 3

Agustín González

Argentina

En vivo

Resumen 3

Agustín González

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Guillermo Farré fue presentado como entrenador de Aldosivi

El ex Belgrano dirigió su primer entrenamiento en el "Tiburón" tras la salida de Mariano Charlier. 

03/09/2025 | 21:15Redacción Cadena 3

FOTO: Farré, nuevo DT de Aldosivi. (Foto:@clubaldosivi)

Aldosivi confirmó a Guillermo Farré como su nuevo entrenador de cara a lo que resta del Torneo Clausura.

El ex jugador y entrenador de Belgrano llega al "Tiburón" tras la salida de Mariano Charlier quien dejó su cargo el martes pasado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este miércoles, Guillermo Farré dirigió su primer entrenamiento luego de su presentación al plantel por parte del presidente de la institución, Hernán Tillous.

El cuerpo técnico de Guillermo Farré en Aldosivi estará conformado por los ayudantes de campo Andrés Pablo Anca y Christian David Neira, el profe Jorge Vaca y Silvio Desio, y el entrenador de arqueros Jesús García.

Farré fue el entrenador de Belgrano en el ascenso del "Pirata" en 2022 y lo dirigió 117 partidos con 56 victorias, 28 empates y 33 derrotas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El entrenador tendrá la difícil tarea de salvar a Aldosivi del descenso, el "Tiburón" está penúltimo tanto en los promedios como en la tabla anual, en la que tiene los mismos puntos que Talleres.

Aldosivi visitará a Sarmiento el sábado 13 de septiembre en la próxima fecha del torneo.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo entrenador de Aldosivi?
El nuevo entrenador de Aldosivi es Guillermo Farré.

¿Qué sucedió con Mariano Charlier?
Mariano Charlier dejó su cargo como entrenador el martes pasado.

¿Cuándo dirigió Guillermo Farré su primer entrenamiento?
Guillermo Farré dirigió su primer entrenamiento este miércoles.

¿Qué tarea tiene Farré en Aldosivi?
Su tarea es salvar a Aldosivi del descenso, ya que está penúltimo en los promedios.

¿Cuándo juega Aldosivi su próximo partido?
Aldosivi jugará contra Sarmiento el sábado 13 de septiembre.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho