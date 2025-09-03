Guillermo Farré fue presentado como entrenador de Aldosivi
El ex Belgrano dirigió su primer entrenamiento en el "Tiburón" tras la salida de Mariano Charlier.
03/09/2025 | 21:15Redacción Cadena 3
FOTO: Farré, nuevo DT de Aldosivi. (Foto:@clubaldosivi)
Aldosivi confirmó a Guillermo Farré como su nuevo entrenador de cara a lo que resta del Torneo Clausura.
El ex jugador y entrenador de Belgrano llega al "Tiburón" tras la salida de Mariano Charlier quien dejó su cargo el martes pasado.
/Inicio Código Embebido/
Guillermo Farré comenzó su ciclo en Aldosivi ??— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) September 3, 2025
El nuevo DT dirigió la práctica de este miércoles por la tarde, luego de su presentación al plantel por parte del presidente de la institución, Hernán Tillous.
El cuerpo técnico estará conformado por los ayudantes de campo Andrés… pic.twitter.com/vRV5oLsyDW
/Fin Código Embebido/
Este miércoles, Guillermo Farré dirigió su primer entrenamiento luego de su presentación al plantel por parte del presidente de la institución, Hernán Tillous.
El cuerpo técnico de Guillermo Farré en Aldosivi estará conformado por los ayudantes de campo Andrés Pablo Anca y Christian David Neira, el profe Jorge Vaca y Silvio Desio, y el entrenador de arqueros Jesús García.
Farré fue el entrenador de Belgrano en el ascenso del "Pirata" en 2022 y lo dirigió 117 partidos con 56 victorias, 28 empates y 33 derrotas.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Talleres cayó ante Riestra en el Kempes y no sale del fondo en la tabla anual
El equipo de Carlos Tévez perdió 1-0 ante el “Malevo” por el gol de Jonatan Goitía.
/Fin Código Embebido/
El entrenador tendrá la difícil tarea de salvar a Aldosivi del descenso, el "Tiburón" está penúltimo tanto en los promedios como en la tabla anual, en la que tiene los mismos puntos que Talleres.
Aldosivi visitará a Sarmiento el sábado 13 de septiembre en la próxima fecha del torneo.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo entrenador de Aldosivi?
El nuevo entrenador de Aldosivi es Guillermo Farré.
¿Qué sucedió con Mariano Charlier?
Mariano Charlier dejó su cargo como entrenador el martes pasado.
¿Cuándo dirigió Guillermo Farré su primer entrenamiento?
Guillermo Farré dirigió su primer entrenamiento este miércoles.
¿Qué tarea tiene Farré en Aldosivi?
Su tarea es salvar a Aldosivi del descenso, ya que está penúltimo en los promedios.
¿Cuándo juega Aldosivi su próximo partido?
Aldosivi jugará contra Sarmiento el sábado 13 de septiembre.