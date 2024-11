Garnacho y Bou, nominados al premio Puskás al mejor gol del año: repasalos

Los argentinos Walter Bou y Alejandro Garnacho fueron nomidados por la FIFA al Premio Puskás, que se otorga al autor del mejor gol del año.

El delantero de Lanús le anotó un golazo de chilena a Tigre, el 4 de agosto en la Liga Profesional.Tras recibir un pase largo de Sanabria, Bou la paró con el pecho, se acomodó y ejecutó una pirutea espectacular con su pierna izquierda.

Fue en el minuto 45 del segundo tiempo, y significó el gol de la victoria agónica de Lanús por 3 a 2.

Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United, también está ternado por una chilena. Fue en la victoria 3 a 0 ante el Everton, el 26 de noviembre de 2023, por Premier League.

El portugués Dalot tiró un centro desde la derecha, que pasó por encima de los jugadores que esperaban en el área, y atacante argentino aprovechó la oportunidad para ejecutar una acrobacia infernal que se clavó en el ángulo del arquero Jordan Pickford.

Todos los nominados por la FIFA

