Deportes

Estudiantes empató con Cerro Porteño, pero le alcanzó y avanzó de ronda

El “Pincha” igualó con el equipo paraguayo y sigue vivo en la Libertadores gracias al 1-0 de la ida. 

20/08/2025 | 20:52Redacción Cadena 3

FOTO: Estudiantes avanzó en la Libertadores.

Estudiantes de La Plata igualó ante Cerro Porteño, pero le alcanzó y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El “Pincha” igualó sin goles con el equipo paraguayo y sigue vivo en la Copa Libertadores gracias al 1-0que obtuvo en la ida. 

Estudiantes se enfrentará al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El primer tiempo fue parejo. Estudiantes tuvo un poco más de dominio del balón y buscó imponer su mediocampo, aunque Cerro Porteño contó con intentos por las bandas a través de Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe.

Durante gran parte de la etapa inicial, Estudiantes mantuvo dominio y trabajo en campo rival, con destacada presencia del juvenil Mikel Amondarain, aunque sin poder generar peligro claro dentro del área.

Por su parte, Cerro Porteño logró inquietar con varios centros que cruzaron el área y exigieron más de lo esperado, pero el arco local se mantuvo en cero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El volante Alexis Castro tuvo la oportunidad que pudo haber asegurado el pase para Estudiantes, pero el arquero argentino Alexis Martín Arias respondió bien y contuvo el tiro cruzado, preservando el 0-0.

Históricamente, Estudiantes jugó los cuartos de final de la Copa Libertadores en nueve ocasiones de las 15 ediciones en las que participó. 

Debutó en cuartos en 1968, edición en la que fue campeón; repitió título en 1969 y 1970, superando también los cuartos. En 1971 llegó a la final. Volvió a esa instancia en 2006, 2008 y 2010, aunque fue eliminado; en 2009 pasó los cuartos y ganó la copa. Su participación más reciente en cuartos fue en 2022, cuando quedó afuera frente a Athletico Paranaense.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué club recibe a Cerro Porteño en la Copa Libertadores?
Estudiantes de La Plata es el club que recibe a Cerro Porteño.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida?
El partido de ida terminó 1-0 a favor de Estudiantes.

¿A qué hora se juega el partido?
El encuentro está programado para las 19 horas.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
El partido se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi.

¿Quiénes dirigen el partido?
El árbitro será Jesús Valenzuela y el VAR estará a cargo de Carlos Orbe.

[Fuente: Noticias Argentinas]

