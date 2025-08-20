Estudiantes de La Plata busca cerrar la serie ante Cerro Porteño

Estudiantes de La Plata recibe a Cerro Porteño de Uruguay, con el objetivo de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney +. El árbitro designado es el venezolano Jesús Valenzuela, quien será secundado desde el VAR por el ecuatoriano Carlos Orbe.

Estudiantes llega en una muy buena posición a este encuentro, ya que en la ida se impuso de manera agónica por 1-0 gracias al gol de penal del mediocampista Santiago Ascacíbar.

El “Pincha” había obtenido la clasificación a los octavos de final luego de terminar primero en el Grupo A, incluso por encima de dos muy complicados rivales como Botafogo de Brasil y Universidad de Chile.

En lo que respecta al Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de caer 3-2 ante Banfield, aunque se mantienen segundos en la Zona A con nueve puntos.

Cerro Porteño, por su parte, tiene como director técnico al argentino Diego Martínez y tendrá que mejorar mucho lo hecho en la ida para dar vuelta la serie ante un rival que quiere afianzarse como candidato en esta Copa Libertadores.

