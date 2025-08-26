En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Silvina Ledesma

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

"Es el más grande": el candidato a ganar el Balón de Oro elogió a Messi

El francés destacó lo mucho que el jugador argentino le ayudó a crecer en su carrera.

26/08/2025 | 11:35Redacción Cadena 3

FOTO: Dembélé y Messi durante su paso por el Barcelona.

Ousmane Dembélé, quien atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en el gran candidato a ganar el Balón de Oro, explicó que gran parte de su presente se debe a los consejos de Lionel Messi.

El delantero y el jugador del Inter Miami compartieron equipo en el Barcelona desde 2017 hasta 2021, cuando el argentino dejó el club español para sumarse al Paris Saint-Germain.

En diálogo con la revista Four Four Two, Dembélé confesó que el capitán de la Selección argentina le marcó un antes y un después en su carrera: “Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

El francés recordó que su casillero estaba junto al del rosarino en el Camp Nou y que desde el primer día le brindó apoyo: “Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Tuve una muy buena relación con él.“.

El exjugador del “Barça” no ocultó la admiración que siente por Messi, a quien considera su máxima inspiración: “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”.

Ya consolidado como líder del PSG, el francés reconoció que la expectativa de la gente antes de la final de la Champions League lo hizo soñar: “¡Balón de Oro! Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual, no hay nada mejor para un futbolista.”.

Lectura rápida

¿Quién elogió a Lionel Messi?
Ousmane Dembélé elogió a Lionel Messi como su inspiración.

¿Cuándo jugaron juntos Dembélé y Messi?
Compartieron equipo en el Barcelona desde 2017 hasta 2021.

¿Qué consejo le dio Messi a Dembélé?
Messi le dijo que fuera serio si quería alcanzar sus sueños.

¿Cómo describe Dembélé a Messi?
Es el más grande y una fuente de inspiración para él.

¿Cuál es el objetivo de Dembélé en su carrera?
Dembélé se perfila como candidato al Balón de Oro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho