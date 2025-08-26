"Es el más grande": el candidato a ganar el Balón de Oro elogió a Messi

FOTO: Dembélé y Messi durante su paso por el Barcelona.

Ousmane Dembélé, quien atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en el gran candidato a ganar el Balón de Oro, explicó que gran parte de su presente se debe a los consejos de Lionel Messi.

El delantero y el jugador del Inter Miami compartieron equipo en el Barcelona desde 2017 hasta 2021, cuando el argentino dejó el club español para sumarse al Paris Saint-Germain.

En diálogo con la revista Four Four Two, Dembélé confesó que el capitán de la Selección argentina le marcó un antes y un después en su carrera: “Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

El francés recordó que su casillero estaba junto al del rosarino en el Camp Nou y que desde el primer día le brindó apoyo: “Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Tuve una muy buena relación con él.“.

El exjugador del “Barça” no ocultó la admiración que siente por Messi, a quien considera su máxima inspiración: “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”.

Ya consolidado como líder del PSG, el francés reconoció que la expectativa de la gente antes de la final de la Champions League lo hizo soñar: “¡Balón de Oro! Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual, no hay nada mejor para un futbolista.”.