El presidente de Vélez le respondió a Valentín Gómez: “No sabe toda la verdad”

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga le respondió a Valentín Gómez luego de las declaraciones del defensor central que retornó al club "fortinero" tras su pase fallido al fútbol europeo.

El futbolista volvió a jugar en el último campeón del fútbol argentino luego de que su traspaso al Udinese del Italia se caiga por falta de pago del empresario Foster Gillet.

Tras su vuelta a jugar en el "Fortín", el defensor apuntó fuertemente contra la dirigencia de Vélez y el empresario.

“Si bien el primer responsable es Foster (Gillett), obviamente, (a los dirigentes) no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron diez días llorando en una habitación, sin poder entrenar", fue una de las frases más fuertes de Gómez.

Ante esto y en diálogo con Splendida, Berlanga declaró: “Es un chico de 21 años que está enojado. Por ahí no sabe toda la verdad de lo que pasó y le han ocultado cosas. Se la tiene que agarrar con alguien y se la agarra con nosotros".

Además, el presidente aseguró que todavía no habló con el futbolista ya que "todavía está muy caliente. Me parece bien que diga lo que quiera. Uno está tranquilo con las cosas que hace. Hoy lamentablemente las nuevas generaciones tienen otra forma de manejarse y otros códigos".

"Lo que dijo amerita a una reunión el día que quiera. Si no la quiere tener, no la vamos a tener. Me gustaría que su entorno diga las cosas como fueron", señaló.

"Si vendo a Valentín Gómez y no me lo pagan, tengo 70 mil socios que me van a querer matar con justa razón porque habla de negligencia”, cerró.