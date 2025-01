El Nottingham Forest volvió a ganar y no se baja de la pelea por la Premier

El sorprendente Nottingham Forest le ganó 3-2 un partidazo al Southampton, en un encuentro correspondiente a la vigésimo segunda fecha de la Premier League, y se mantiene en la pelea por el título.

El Nottingham Forest, que está siendo la gran sorpresa de la temporada, liquidó el partido en el primer tiempo, gracias a los goles de Elliot Anderson, Callum Hudson-Odoi y Chris Wood. El Southampton pudo decorar el resultado gracias a las anotaciones de Jan Bednarek y Paul Onuachu en el complemento.

