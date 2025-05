Mogetta rompió el silencio tras salir del Gobierno: "Quiero trabajar en Córdoba"

El exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, estuvo presente este viernes en la Municipalidad de Córdoba para la implementación de la tarjeta SUBE en el transporte urbano.

Mogetta destacó la importancia de esta herramienta, que permitirá a los usuarios acceder a beneficios como la tarifa social y múltiples opciones de pago, incluyendo la SUBE digital y, próximamente, códigos QR para billeteras virtuales.

"Córdoba es una de las grandes ciudades del país y estaba al margen de los beneficios de la SUBE. Hoy es un hecho sumamente importante porque los usuarios podrán manejarse con medios de pago modernos", afirmó Mogetta.

Además, elogió la reestructuración del transporte público local impulsada por la Municipalidad, bajo las gestiones de Martín Llaryora y Daniel Passerini, destacando la "incorporación de unidades y la mejora del sistema, que venía en decadencia".

Mogetta, quien dejó su cargo en la Secretaría de Transporte el pasado 1 de mayo, explicó que su salida se debió a la decisión de dedicarse al trabajo político en Córdoba, siguiendo un "mandato" del presidente Javier Milei para fortalecer la base de La Libertad Avanza en la provincia. "Motivó el hecho de querer hoy dedicarme más al trabajo político en el territorio de Córdoba", sostuvo.

"Mi misión ahora es relevar las necesidades de la gente y reflejarlas en las elecciones de octubre. Si me toca ser candidato a diputado, lo seré; si no, acompañaré a quienes designe el espacio", señaló en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Lo que sí está definido es que me aboque a un trabajo más político, no ahora técnicamente de campaña porque eso no ha empezado, pero sí hacer un relevamiento de lo que ocurre en Córdoba".

En ese marco, negó divisiones internas en La Libertad Avanza y afirmó que mantiene un buen vínculo con figuras como Karina Milei, Santiago Caputo y el propio presidente. "Mi vínculo es muy bueno con todo el espacio", declaró en exclusiva a esta emisora. "Puede haber matices, pero no divisiones internas. Lo que diga Milei es lo que terminaremos haciendo", añadió.

Consultado sobre su gestión, Mogetta abordó la brecha en el costo del boleto entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior. "Cuando asumí, el boleto del interior costaba 10 veces más que el del AMBA, que estaba en 52 pesos. Hoy, tras un aumento del 671%, el boleto del AMBA está en 420 pesos, reduciendo la brecha a menos de la mitad", explicó.

Añadió que el objetivo del Gobierno nacional es eliminar los subsidios discrecionales a las empresas y focalizarlos en la demanda, beneficiando a usuarios con necesidades reales a través de la tarifa social, como la que ahora se implementa en Córdoba.

El exfuncionario también resaltó mejoras en la conectividad del aeropuerto de Córdoba, con nuevos vuelos de cabotaje e internacionales, y anticipó próximas obras en esta terminal de pasajeros.

Sobre su rol en La Libertad Avanza, Mogetta aclaró que las candidaturas se decidirán colectivamente, sin depender de una sola figura, y reiteró su compromiso con el proyecto político del espacio.

Entrevista de "Siempre Juntos".