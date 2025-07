El emotivo tributo de Aston Villa a Ozzy Osbourne tras su fallecimiento

El Aston Villa realizó una publicación en sus cuentas oficiales por el fallecimiento de Ozzy Osbourne, el legendario cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath.

“Creciendo en Aston, no lejos de Villa Park, Ozzy siempre mantuvo una conexión especial con el club y la comunidad de la que venía. Los pensamientos de todos en el Aston Villa están con su esposa Sharon, su familia, amigos e incontables fans en este momento extremadamente difícil”, manifestó la cuenta oficial del Aston Villa.

Aston Villa Football Club is saddened to learn that world-renowned rockstar and Villan, Ozzy Osbourne has passed away.



Growing up in Aston, not far from Villa Park, Ozzy always held a special connection to the club and the community he came from.



The thoughts of everyone at… pic.twitter.com/lcyBomOdxq