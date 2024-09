Cuatro argentinos serán protagonistas de la gala del Balón de Oro 2024

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Lautaro Martínez son los argentinos que integran la lista de 30 nominados al Balón de Oro que se entregará el 28 de octubre en París.

El delantero fue incluido en la lista después de haber sido MVP de la Serie A en este 2024, goleador de la temporada, Bota de Oro en la Copa América 2024, además del título, y fue parte del equipo ideal del certamen continental tanto por IFFHS y Conmebol.

