Cuánta plata ganó Vélez por consagrarse campeón de la Supercopa Argentina
El "Fortín" le ganó 2-0 a Central Córdoba y es campeón de la Supercopa Argentina.
08/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3
FOTO: Vélez conquistó su segunda Supercopa Argentina.
Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025 este sábado, tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario.
Sin embargo, el foco posterior se puso en el bajo monto del premio económico: el Fortín recibió una módica suma de 100 mil dólares.
En Francia, la Supercopa entrega 2.3 millones de dólares mientras que en Brasil otorga 300 mil dólares más y 5.8 millones total en Alemania. Los que más entregan son España e Italia, que otorgan 10.5 millones de dólares.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto, que ganó con dos goles de Jano Gordon, recibió un premio significativamente menor al de torneos similares en Europa, donde se reparten millones de dólares.
Lectura rápida
¿Quién ganó la Supercopa Argentina 2025?
Vélez Sarsfield se coronó campeón tras vencer a Central Córdoba.
¿Qué premio recibió el campeón?
Un premio de 100 mil dólares por la victoria.
¿Cómo se compara este premio con otros países?
En Francia entrega 2.3 millones, en Brasil 300 mil, y más de 10 millones en España e Italia.
¿Cuánto se puede comprar con el premio en Puerto Madero?
Permite adquirir 16,2 metros cuadrados en ese barrio.
¿Qué se puede adquirir en otros barrios?
En Palermo comprarían 29,7 metros cuadrados y en Lugano, una propiedad de 89 m2.
[Fuente: Noticias Argentinas]