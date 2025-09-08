Cuánta plata ganó Vélez por consagrarse campeón de la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025 este sábado, tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario.

Sin embargo, el foco posterior se puso en el bajo monto del premio económico: el Fortín recibió una módica suma de 100 mil dólares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Francia, la Supercopa entrega 2.3 millones de dólares mientras que en Brasil otorga 300 mil dólares más y 5.8 millones total en Alemania. Los que más entregan son España e Italia, que otorgan 10.5 millones de dólares.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, que ganó con dos goles de Jano Gordon, recibió un premio significativamente menor al de torneos similares en Europa, donde se reparten millones de dólares.