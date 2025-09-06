En vivo

Deportes

Vélez venció 2-0 a Central Córdoba y es campeón de la Supercopa Argentina

En el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, el Fortín se impuso al elenco de Santiago del Estero con un doblete del juvenil Jano Gordon.

06/09/2025 | 17:51Redacción Cadena 3

FOTO: Vélez le gana por la mínima a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba (SE) en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. El juvenil Jano Gordón fue la gran figura del encuentro, al marcar ambos goles que sellaron la victoria del Fortín.

El primer tanto llegó a los 5 minutos del segundo tiempo, y el segundo, a los 40, demostrando la eficacia del atacante en momentos clave. Con este triunfo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto alcanzó su 19° título oficial reconocido por la AFA y sumó su segundo trofeo en la Supercopa, tras la edición ganada en 2013.

Vélez llega a este logro en medio de un semestre positivo: acumula cuatro victorias consecutivas, apenas una derrota y también se había quedado con la Supercopa Internacional, tras superar a Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Central Córdoba (SE) había llegado a la final tras conquistar la Copa Argentina y buscaba sumar su segunda estrella en Primera División. Sin embargo, el Fortín se mostró más sólido y efectivo, imponiéndose con claridad en Rosario.

El partido fue arbitrado por Facundo Tello, con Nicolás Lamolina a cargo del VAR, y dejó a Vélez como dueño indiscutido del título, consolidando su presente exitoso bajo la conducción de Barros Schelotto.

Lectura rápida

¿Quién ganó la Supercopa Argentina?
Vélez Sarsfield ganó la Supercopa Argentina al vencer a Central Córdoba (SE).

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó recientemente, con Vélez marcando los goles en el segundo tiempo.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

¿Cómo fue el desempeño de Jano Gordón?
Jano Gordón fue la figura del partido, anotando los dos goles de la victoria.

¿Por qué es importante este triunfo para Vélez?
Este triunfo le otorga a Vélez su 19° título oficial y su segundo trofeo en la Supercopa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

