Vélez venció 2-0 a Central Córdoba y es campeón de la Supercopa Argentina

FOTO: Vélez le gana por la mínima a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba (SE) en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. El juvenil Jano Gordón fue la gran figura del encuentro, al marcar ambos goles que sellaron la victoria del Fortín.

El primer tanto llegó a los 5 minutos del segundo tiempo, y el segundo, a los 40, demostrando la eficacia del atacante en momentos clave. Con este triunfo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto alcanzó su 19° título oficial reconocido por la AFA y sumó su segundo trofeo en la Supercopa, tras la edición ganada en 2013.

/Inicio Código Embebido/

¡GOL DE VÉLEZ! Gordon convirtió el 1-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito.



?? Mirá la #SupercopaArgentina por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NON2MjLniR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

/Fin Código Embebido/

Vélez llega a este logro en medio de un semestre positivo: acumula cuatro victorias consecutivas, apenas una derrota y también se había quedado con la Supercopa Internacional, tras superar a Estudiantes de La Plata.

/Inicio Código Embebido/

?????? DOBLETE DE JANO GORDON PARA LIQUIDAR LA SUPERCOPA ARGENTINA.



pic.twitter.com/3iRxOb1t2d — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 6, 2025

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Central Córdoba (SE) había llegado a la final tras conquistar la Copa Argentina y buscaba sumar su segunda estrella en Primera División. Sin embargo, el Fortín se mostró más sólido y efectivo, imponiéndose con claridad en Rosario.

El partido fue arbitrado por Facundo Tello, con Nicolás Lamolina a cargo del VAR, y dejó a Vélez como dueño indiscutido del título, consolidando su presente exitoso bajo la conducción de Barros Schelotto.