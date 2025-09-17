Cómo le fue a los argentinos el segundo día de la primera fecha de la Champions

La UEFA Champions League culminó el segundo día de la primera fecha de la fase de liga con la presencia de varios argentinos en los principales partidos de la jornada.

Este martes, el certamen europeo continuó con su fecha inicial en el stadio Georgios Karaiskáki de la capital griega de Atenas donde el Olympiacos, con la presencia de los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze, empató 0-0 con Pafos de Chipre en el primer turno de la jornada.

Ya en el segundo, donde se disputaron los platos fuertes del día, varios argentinos aparecieron en las alineaciones de los equipos.

En el Johan Cruyff stadion de la capital neerlandesa de Ámsterdam, el Inter de Milán de Italia le ganó 2-0 al Ajax con un doblete del francés Marcus Thuram. El delantero inició el partido desde el arranque por el capitán argentino Lautaro Martínez que no sumó minutos en Países Bajos.

Quien tuvo un pésimo inicio de Champions League fue el campeón mundial Chelsea de Inglaterra que perdió 3-1 contra el Bayern Múnich de Alemania en el Allianz Arena. El equipo de la capital inglesa de Londres contó con el mediocampista argentino Enzo Fernández desde el arranque que fue sustituido a falta de 9 minutos para el final por el delantero brasileño Estevao.

La presencia de argentinos fue masiva en el gran partido en Anfield donde el Liverpool de Inglaterra le ganó agónicamente 3-2 al Atlético de Madrid de España, dirigido por el albiceleste Diego Pablo Simeone que se fue expulsado en el final del cotejo tras insultarse con un hincha británico que le gritó el gol decisivo del neerlandés Virgil Van Dijk.

El equipo español empezó con dos argentinos en cancha: los delanteros Nicolás González y Giuliano Simeone. El primero fue sustituido a los 33 minutos del complemento por Marc Pubill mientras que el hijo del entrenador disputó la totalidad del encuentro.

Además, el defensor Nahuel Molina Lucero ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo por el inglés Connor Gallagher. Por el lado de los ingleses, el mediocampista Alexis Mac Allister reemplazó al neerlandés Cody Gakpo a los 13 minutos del complemento.