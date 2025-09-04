En vivo

Colombia goleó a Bolivia por 3-0 y se aseguró un lugar en el Mundial

Colombia logró su lugar en el Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en las eliminatorias. Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el equipo regresa tras ausentarse de Qatar 2022.

04/09/2025 | 23:47Redacción Cadena 3

FOTO: Colombia se asegura de acudir al Mundial, con goleada de 3-0 sobre Bolivia

Colombia consiguió su clasificación al Mundial de 2026 tras vapulear el jueves 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles de James Rodríguez a los 31 minutos, Jhon Córdoba los 74 y Juan Fernando Quintero a los 83 le dieron el triunfo a la Tricolor, que volverá a la Copa del Mundo tras ausentarse en la cita de Qatar 2022.

Esta será la séptima participación del combinado colombiano en el Mundial. Su debut fue en Chile 1962, luego hilvanó tres participaciones consecutivas entre 1990 y 1998, y repitió en 2014 y 2018.

“Esta camiseta me ha dado mucho. Estoy agradecido por todo lo que estoy haciendo”, sostuvo James, quien aspira jugar su tercer Mundial. “Siempre he dado todo y me quedo con las cosas buenas”.

Con su victoria ante Bolivia, Colombia rompió una racha de seis partidos sin ganar y alcanzó 25 puntos para afianzarse en la quinta posición de la eliminatoria.

Bolivia se estancó en 17 unidades, con las que aspira todavía a colarse en el repechaje intercontinental como última opción para disputar lo que sería el segundo Mundial en su historia. Venezuela, que nunca ha acudido a la cita mundialista, la supera por un punto.

Lectura rápida

¿Qué logró Colombia? Consiguió su clasificación al Mundial de 2026.

¿Quiénes anotaron los goles? James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

¿Cuándo se jugó el partido? El jueves, en la penúltima jornada de las eliminatorias.

¿Dónde se disputará el Mundial? En Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuál es la situación de Bolivia? Se estancó en 17 puntos, buscando un lugar en el repechaje intercontinental.

[Fuente: AP]

