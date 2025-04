Chelsea avanzó a semifinales de la Conference League pese a la derrota

Chelsea sufrió en Londres pero logró su objetivo en la Conference League a pesar de caer 2-1 ante Legia Varsovia en Stamford Bridge, ya que los Blues avanzaron a semifinales gracias a la contundente victoria por 3 a 0 en Polonia, sellando un global de 4 a 2.

El partido comenzó con dominio inglés, con Cole Palmer y Christopher Nkunku generando peligro, pero sin concretar. Sin embargo, los polacos golpearon primero con un penal convertido por Tomas Pekhart tras una falta de Filip Jorgensen. El Legia incluso estuvo cerca del 2-0 con un remate de Ryoya Morishita.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Chelsea respondió con el empate de Marc Cucurella a los 33 minutos, tras una asistencia de Jadon Sancho. Aunque los Blues intentaron ampliar la ventaja, el gol de Cucurella fue anulado por fuera de juego de Nkunku.

En la segunda mitad, Legia Varsovia se adelantó nuevamente con un tanto de Steve Kapuadi tras un córner. Chelsea reaccionó con una ráfaga de remates de Noni Madueke y Tyrique George, pero el arquero Vladan Kovacevic evitó el empate. Los polacos insistieron, pero el reloj fue su enemigo.

Fiorentina logró avanzar a las semifinales de la Conference League tras empatar 2 a 2 con el sorpresivo Celje en el Artemio Franchi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aunque la victoria 2 a 1 en Eslovenia había dado cierta tranquilidad al equipo italiano, el partido de vuelta estuvo cargado de tensión y drama, mostrando las dificultades del conjunto dirigido por Raffaele Palladino para cerrar la serie.

El Viola arrancó con más posibilidades, pero no supo capitalizar las ocasiones iniciales.

Marin Pongracic falló un cabezazo tras un centro de Rolando Mandragora, mientras que un remate de Moise Kean fue salvado de manera espectacular por Ricardo Silva.

Por su parte, Celje casi sorprende con un mano a mano de Tamar Svetlin que David de Gea detuvo in extremis.

/Inicio Código Embebido/

Defeat in the second leg, but we progress to the semi-finals of the UEFA Conference League. #CFC | #UECL pic.twitter.com/XrBDTWJe97