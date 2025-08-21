"Chelo" Díaz apuntó contra Grindetti: "Su declaración es repudiable"
El capitán de Universidad de Chile Marcelo Díaz cuestionó duramente al presidente de Independiente.
21/08/2025 | 16:23Redacción Cadena 3
FOTO: "Chelo" Díaz, jugador de la U de Chile. (X)
El capitán de Universidad de Chile Marcelo Díaz cuestionó duramente al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, tras los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América.
El mediocampista calificó de “repudiables” las declaraciones del dirigente argentino, quien responsabilizó exclusivamente a los hinchas chilenos por los hechos de violencia.
Díaz, exjugador de Racing y actual referente del conjunto chileno, se expresó con dureza al arribar al aeropuerto Arturo Merino Benítez: “La declaración del presidente de Independiente es repudiable, fuera de contexto. En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo en el fútbol. Tenso cruce entre Néstor Grindetti y Ariel Senosiain por las fallas de seguridad
El presidente de Independiente llegó a Paraguay para concurrir a una reunión en la sede de la Conmebol y decidió cortar una entrevista ante el incómodo momento.
/Fin Código Embebido/
El volante de 38 años lamentó la falta de seguridad en el estadio y denunció agresiones sufridas por simpatizantes de la U: “Hinchas de Independiente entraron a pegarles a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que no lo pudieron hacer”.
Díaz concluyó: “Estamos muy preocupados por nuestra gente, que ha sido brutalmente agredida. No puede volver a ocurrir un evento deportivo con tan pocas medidas de seguridad”.
Por su parte, Grindetti desligó de responsabilidad al club de Avellaneda y apuntó directamente contra los fanáticos visitantes: “Está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público. Hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U”.
/Inicio Código Embebido/
Desmanes de hinchas chilenos en el Libertadores de América. Grindetti tras el escándalo: "Fue una violencia inusitada, el operativo de seguridad fue el lógico"
El presidente de Independiente se mostró "amargado y angustiado". Responsabilizó a los hinchas de la U. de Chile y dijo que destrozaron los baños del estadio.
/Fin Código Embebido/
Además, confirmó que mantuvo contacto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que le informó sobre “algunos heridos leves y un par, sin riesgos, internados acá en Avellaneda”.
La Conmebol aún no se pronunció oficialmente sobre lo sucedido. Grindetti anticipó que defenderá la posición institucional de Independiente ante el organismo, mientras desde Chile se exige una investigación profunda sobre el operativo y las responsabilidades del club local.
La tensión entre Independiente y Universidad de Chile se intensificó luego del partido disputado el miércoles por la noche en Avellaneda, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El encuentro, que terminó con disturbios dentro y fuera del estadio, derivó en una fuerte polémica entre dirigentes y referentes de ambos clubes. La Comisaría 1° de Avellaneda reportó un total de 98 detenidos, de los cuales solo uno es argentino. Desde Universidad de Chile informaron que hay 19 heridos, uno de ellos en estado reservado.
Lectura rápida
¿Qué cuestionó Marcelo Díaz?
Cuestionó las declaraciones de Néstor Grindetti sobre los incidentes en el estadio Libertadores de América.
¿Quién es el presidente de Independiente?
El presidente de Independiente es Néstor Grindetti.
¿Cuándo ocurrieron los incidentes?
Los incidentes ocurrieron el miércoles por la noche durante un partido de la Copa Sudamericana.
¿Dónde sucedieron los hechos de violencia?
Los hechos de violencia sucedieron en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.
¿Por qué se exige una investigación?
Se exige una investigación para determinar las responsabilidades del club local tras los incidentes y la falta de seguridad.