Tenso cruce entre Néstor Grindetti y Ariel Senosiain por las fallas de seguridad

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, protagonizó un incómodo momento televisivo al ser entrevistado por el periodista Ariel Senosiain, quien lo interpeló duramente por las fallas en el operativo de seguridad durante el partido frente a Universidad de Chile, suspendido tras los graves incidentes en la tribuna visitante.

El eje del cruce se dio cuando Senosiain le preguntó por qué, sabiendo que los hinchas chilenos ocuparían la bandeja superior, no se colocó un enrejado o una red de protección para resguardar a los simpatizantes locales que estaban debajo.

Ariel Senosiain, un periodista que pregunta (en este caso a Néstor Grindetti, presidente de Independiente). pic.twitter.com/NglmF6g7l6 — Roberto Parrottino (@rparrottino) August 21, 2025

Grindetti evitó una respuesta concreta y defendió el operativo: “Se les dio una tribuna completa, fue una decisión consensuada con la Conmebol y con el club chileno”. La repregunta de Senosiain fue inmediata: “Pero, ¿qué tiene que ver si estaban abajo los hinchas? No importa la tribuna completa”, lo que tensó aún más la conversación.

Acorralado, el dirigente buscó argumentar con un ejemplo extremo: “¿Qué se puede hacer para prevenir que alguien vaya a un baño, saque los inodoros y se los tire en la cabeza a los que están abajo? Realmente no hay forma de prevenir ese tipo de vandalismo”.

Minutos después, Grindetti interrumpió abruptamente la nota, aduciendo que debía concurrir a una reunión en la sede de la Conmebol.

El cruce televisivo dejó expuesta la dificultad de la dirigencia de Independiente para explicar las fallas en el operativo de seguridad que derivaron en la suspensión del encuentro y que podrían acarrear severas sanciones para el club de Avellaneda.