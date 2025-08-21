En vivo

Tenso cruce entre Néstor Grindetti y Ariel Senosiain por las fallas de seguridad

El presidente de Independiente llegó a Paraguay para concurrir a una reunión en la sede de la Conmebol y decidió cortar una entrevista ante el incómodo momento.

21/08/2025 | 16:05Redacción Cadena 3

FOTO: Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, protagonizó un incómodo momento televisivo al ser entrevistado por el periodista Ariel Senosiain, quien lo interpeló duramente por las fallas en el operativo de seguridad durante el partido frente a Universidad de Chile, suspendido tras los graves incidentes en la tribuna visitante.

El eje del cruce se dio cuando Senosiain le preguntó por qué, sabiendo que los hinchas chilenos ocuparían la bandeja superior, no se colocó un enrejado o una red de protección para resguardar a los simpatizantes locales que estaban debajo.

Grindetti evitó una respuesta concreta y defendió el operativo: “Se les dio una tribuna completa, fue una decisión consensuada con la Conmebol y con el club chileno”. La repregunta de Senosiain fue inmediata: “Pero, ¿qué tiene que ver si estaban abajo los hinchas? No importa la tribuna completa”, lo que tensó aún más la conversación.

Acorralado, el dirigente buscó argumentar con un ejemplo extremo: “¿Qué se puede hacer para prevenir que alguien vaya a un baño, saque los inodoros y se los tire en la cabeza a los que están abajo? Realmente no hay forma de prevenir ese tipo de vandalismo”.

Minutos después, Grindetti interrumpió abruptamente la nota, aduciendo que debía concurrir a una reunión en la sede de la Conmebol.

El cruce televisivo dejó expuesta la dificultad de la dirigencia de Independiente para explicar las fallas en el operativo de seguridad que derivaron en la suspensión del encuentro y que podrían acarrear severas sanciones para el club de Avellaneda.

Lectura rápida

¿Quién fue entrevistado en el programa?
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti.

¿Qué evento se discutió durante la entrevista?
Las fallas en el operativo de seguridad durante el partido frente a Universidad de Chile.

¿Quién realizó las preguntas críticas?
El periodista Ariel Senosiain.

¿Cuál fue la respuesta de Grindetti sobre el operativo?
Defendió el operativo, mencionando que fue una decisión consensuada con la Conmebol y el club chileno.

¿Qué consecuencias podría enfrentar Independiente?
Podrían acarrear severas sanciones para el club de Avellaneda.

