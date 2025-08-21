En vivo

Deportes

Grindetti llegó a Paraguay y pidió los puntos: "Venimos a contar los hechos"

El presidente de Independiente viajó a Asunción para presentar un descargo en la Conmebol. 

21/08/2025 | 15:31Redacción Cadena 3

FOTO: Néstor Grindetti, presidente de Independiente. (Foto NA)

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti viajó a Paraguay luego de los fuertes incidentes ocurridos en el partido entre el "Rojo" y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Grindetti viajó a Asunción para presentar un descargo en la Conmebol ante la posible sanción.

“Venimos a contar los hechos. El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos", señaló.

Además, agregó que Independiente tiene derecho a no recibir ningún castigo por lo sucedido en el Libertadores de América.

"Vamos a hablar con funcionarios de la Conmebol para ponernos a disposición de ellos. No tenemos una reunión pautada todavía", agregó.

Lectura rápida

¿Qué hechos recientes repudió Independiente? El club repudió los actos de violencia ocurridos durante un partido contra la Universidad de Chile.

¿Quién emitió el comunicado de repudio? La institución que se pronunció fue Independiente.

¿Dónde ocurrieron los incidentes? Los incidentes sucedieron en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

¿Cuáles fueron las acciones que emprendió el club? Activó protocolos de seguridad, brindó asistencia médica y colaboró en la investigación.

¿Qué acciones tomará Independiente respecto a los responsables? Exigirá sanciones y reclamará por los daños materiales ocasionados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

