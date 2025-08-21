Grindetti llegó a Paraguay y pidió los puntos: "Venimos a contar los hechos"
El presidente de Independiente viajó a Asunción para presentar un descargo en la Conmebol.
21/08/2025 | 15:31Redacción Cadena 3
FOTO: Néstor Grindetti, presidente de Independiente. (Foto NA)
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti viajó a Paraguay luego de los fuertes incidentes ocurridos en el partido entre el "Rojo" y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
Grindetti viajó a Asunción para presentar un descargo en la Conmebol ante la posible sanción.
“Venimos a contar los hechos. El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos", señaló.
Copa Sudamericana. Así fueron los graves incidentes en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile
El encuentro se canceló. Simpatizantes del elenco azul arrojaron proyectiles y piedras al sector del "Rojo".
Además, agregó que Independiente tiene derecho a no recibir ningún castigo por lo sucedido en el Libertadores de América.
"Vamos a hablar con funcionarios de la Conmebol para ponernos a disposición de ellos. No tenemos una reunión pautada todavía", agregó.
Ariel Senosiain, un periodista que pregunta (en este caso a Néstor Grindetti, presidente de Independiente). pic.twitter.com/NglmF6g7l6— Roberto Parrottino (@rparrottino) August 21, 2025
