Grindetti llegó a Paraguay y pidió los puntos: "Venimos a contar los hechos"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti viajó a Paraguay luego de los fuertes incidentes ocurridos en el partido entre el "Rojo" y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Grindetti viajó a Asunción para presentar un descargo en la Conmebol ante la posible sanción.

“Venimos a contar los hechos. El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos", señaló.

Además, agregó que Independiente tiene derecho a no recibir ningún castigo por lo sucedido en el Libertadores de América.

"Vamos a hablar con funcionarios de la Conmebol para ponernos a disposición de ellos. No tenemos una reunión pautada todavía", agregó.

Ariel Senosiain, un periodista que pregunta (en este caso a Néstor Grindetti, presidente de Independiente). pic.twitter.com/NglmF6g7l6 — Roberto Parrottino (@rparrottino) August 21, 2025

