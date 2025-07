Central Córdoba respaldó a Toviggino luego del cruce con Bullrich

En medio del tenso conflicto entre Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Club Atlético Central Córdoba de Santiago del Estero se sumó este jueves a la ola de respaldos que el dirigente recibió desde el fútbol del interior.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución expresó su "total respaldo" a Toviggino y cuestionó duramente a representantes del Gobierno Nacional por lo que consideraron "agresiones y descalificaciones".

COMUNICADO OFICIAL ??



El Club Atlético Central Córdoba expresa su total respaldo al Sr. Pablo Toviggino ante las agresiones y descalificaciones sufridas por parte de representantes del Gobierno Nacional.



Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, valor… pic.twitter.com/rzLPFT5lQI — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) July 24, 2025

“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, valor esencial para la convivencia democrática y el desarrollo de una sociedad plural. Rechazamos cualquier intento de censura, intimidación o persecución hacia quienes ejercen su derecho a opinar libremente”, expresó el club en su mensaje, sumándose así a los pronunciamientos que en los últimos días emitieron decenas de clubes y ligas de todo el país en defensa del dirigente santiagueño.

Este nuevo respaldo se produce luego de que Bullrich calificara a Toviggino como “un barrabrava en la AFA” y sugiriera aplicarle el derecho de admisión por un mensaje dirigido a Carlos Tevez que, según la ministra, fue de tono “mafioso”.

Las declaraciones se produjeron en el marco del lanzamiento del Anillo Digital para combatir el delito vehicular, donde Bullrich aprovechó para cuestionar el manejo del regreso del público visitante, que fue inicialmente promovido por la AFA y luego desestimado.

El cruce escaló con declaraciones cruzadas entre Bullrich, Toviggino y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y derivó en una clara toma de posición del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

“Decimos NO al avasallamiento, No al autoritarismo, No a la soberbia. Señora Bullrich, con el pueblo NO”, fue el mensaje más resonante del comunicado institucional difundido esta semana, que sirvió como punto de partida para una defensa colectiva de la estructura federal del fútbol argentino.

Además de Central Córdoba, se manifestaron en el mismo sentido clubes como Juventud Antoniana, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Huracán Las Heras y Deportivo Rincón, así como ligas provinciales y regionales.

Todas estas expresiones coinciden en una consigna común: el rechazo a la intromisión política, la defensa del fútbol como espacio de expresión y la reivindicación del rol social que cumplen las instituciones en las comunidades del interior del país.