Buenos Aires prohíbe el ingreso a estadios de hinchas de U de Chile hasta 2027

FOTO: Buenos Aires prohibe ingreso a sus estadios de hinchas U de Chile por desmanes en Copa Sudamericana

La provincia de Buenos Aires dispuso la prohibición de ingreso de hinchas de Universidad de Chile a eventos futbolísticos disputados en estadios bonaerenses hasta diciembre de 2027 en represalia por los graves incidentes que provocaron la cancelación del encuentro ante Independiente el pasado 20 de agosto por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La restricción fue ordenada el martes por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), dependiente del ministerio de Seguridad provincial, cuando sería inminente una decisión de la CONMEBOL sobre el futuro de la serie en el segundo certamen de clubes más importante de Sudamérica.

“Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistosos- en los que participe el club Universidad de Chile de la República de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2027”, detalla la resolución oficial.

Más de 100 hinchas chilenos fueron detenidos y 19 hospitalizados, dos de ellos en grave estado, cuando barrabravas de Independiente vulneraron los controles de seguridad e ingresaron a la tribuna visitante para atacar salvajemente a un grupo de simpatizantes de la U, en uno de los episodios de violencia más graves de los últimos tiempos en el fútbol sudamericano.

Gran parte de la parcialidad visitante había sido desalojada previamente por vandalizar instalaciones del club anfitrión y utilizarlas como proyectiles para agredir a los hinchas del Rojo ubicados en una tribuna inferior.

En sus fundamentos para justificar la restricción impuesta a la hinchada del club chileno, APREVIDE sostuvo que varios de sus integrantes "exhibió y manipuló elementos contundentes tales como palos, varillas metálicas y otros similares, los cuales, conforme pudo corroborarse, habrían sido obtenidos mediante la violación y destrucción de distintas instalaciones del estadio (puestos de comidas, sanitarios, gradas y demás estructuras)".

Añadió que se trató de “objetos de considerable magnitud y peligrosidad, lo que evidenció un agravamiento sustancial de la conducta desplegada por la parcialidad visitante y un incremento significativo del riesgo para la integridad física de los asistentes y del personal interviniente”.

En lo que respecta al accionar de la hinchada de Independiente, APREVIDE dispuso la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos de unos 40 simpatizantes que participaron del brutal ataque a los visitantes. La medida regirá hasta tanto se expida la justicia local en la investigación por los desmanes.

La decisión de las autoridades bonaerenses se conoció en paralelo a una audiencia de representantes de ambos clubes en Paraguay, convocados por CONMEBOL antes de emitir un fallo sobre el partido cancelado.

En su defensa, el Rojo desligó responsabilidades y acusó a la parcialidad de U de Chile de ejecutar un “plan de violencia premeditado”.

Por su parte, la dirigencia chilena negó la acusación y reclamaron la clasificación a la siguiente instancia, en la que aguarda Alianza Lima de Perú.

El partido fue cancelado con el marcador 1-1 (2-1 en el global de la serie a favor de la U de Chile).