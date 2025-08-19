Brasil presiona a Conmebol por un sexto cupo directo en la Libertadores

FOTO: Brasil presiona a Conmebol por un sexto cupo directo en la Copa Libertadores.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) inició conversaciones formales con Conmebol para modificar el sistema de clasificación a la Copa Libertadores.

El pedido central es que Brasil tenga seis cupos directos a la fase de grupos en lugar de los cinco actuales, lo que implicaría eliminar los dos lugares que hoy ocupan los equipos brasileños en la fase previa del torneo continental.

El objetivo es claro: descomprimir un calendario que resulta asfixiante para los clubes entre estaduales, Brasileirao, Copa de Brasil y torneos internacionales.

Actualmente, Brasil cuenta con siete representantes en la Libertadores: cuatro por el Brasileirao, uno por la Copa de Brasil y dos que deben disputar las fases preliminares.

Sin embargo, la CBF considera que este último formato no tiene sentido, ya que en varias ediciones se dieron cruces entre equipos del propio país que terminan eliminando a un brasileño de manera prematura.

“En la pre Libertadores prácticamente siempre ha sido un duelo entre brasileños, así que en los hechos ya tenemos un puesto directo. De eso estamos hablando”, explicó el presidente de la CBF, Samir Xaud, en declaraciones a O Globo.

El pedido tiene también un antecedente reciente que lo refuerza: Botafogo se consagró campeón en 2024 tras haber comenzado su camino en la fase previa, donde primero superó a Aurora de Bolivia y luego eliminó a Red Bull Bragantino, en un cruce 100% brasileño que confirmó la paradoja del sistema actual.

Casos similares se repitieron en los últimos años, como el de Corinthians o Bahía, que quedaron en el camino en instancias previas al grupo, en una competencia donde los equipos de Brasil dominan desde hace tiempo.

Si bien desde la CBF reconocen que la modificación no se dará de inmediato, entienden que el planteo tiene sustento competitivo y logístico, y que más temprano que tarde Conmebol deberá aceptar la solicitud.

De confirmarse, Brasil pasaría a tener seis plazas directas y se consolidaría aún más como el país con mayor peso en la máxima competencia de clubes de Sudamérica.