Boca recibe a Central Córdoba buscando quedar en lo más alto

Boca y Central Córdoba chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en la Bombonera. El partido contará con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras el empate con Rosario Central. Recibe al buen equipo santiagueño, que marcha con igual campaña.

Probables formaciones de Boca vs Central Córdoba

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

