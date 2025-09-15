Belgrano vendió más de diez mil entradas para la Copa Argentina en el primer día
El "Pirata" informó que la venta de tickets para el duelo de Copa Argentina avanza rápidamente.
15/09/2025 | 21:04Redacción Cadena 3
FOTO: Hinchada de Belgrano en La Pedrera. (Prensa CAB)
Belgrano enfrentará a Newell´s este miércoles desde las 18 por los cuartos de final de la Copa Argentina en La Pedrera, de San Luis.
El "Pirata" comenzó a vender sus entradas este lunes por la mañana donde habían grandes filas de gente que se encontraba en Alberdi desde la madrugada.
COPAMOS EN TODAS LAS CANCHAS— Belgrano (@Belgrano) September 15, 2025
Más de 10.500 entradas vendidas para alentar a #Belgrano en los Cuartos de Copa Argentina.
¡Nos vemos en San Luis, Piratas! pic.twitter.com/nr2aK5iCbz
Tras algunas horas, Belgrano anunció que las entradas para la popular se habían agotado y que solo quedan plateas a la venta.
Más tarde, el "Pirata" informó que tras el primer día de ventas, 10.500 hinchas del club de barrio Alberdi ya compraron sus entradas.
Este martes de 11 a 18 seguirá la venta de entradas en las boleterías del Gigante de Alberdi.
