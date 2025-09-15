En vivo

Belgrano vendió más de diez mil entradas para la Copa Argentina en el primer día

El "Pirata" informó que la venta de tickets para el duelo de Copa Argentina avanza rápidamente. 

15/09/2025 | 21:04Redacción Cadena 3

FOTO: Hinchada de Belgrano en La Pedrera. (Prensa CAB)

Belgrano enfrentará a Newell´s este miércoles desde las 18 por los cuartos de final de la Copa Argentina en La Pedrera, de San Luis.

El "Pirata" comenzó a vender sus entradas este lunes por la mañana donde habían grandes filas de gente que se encontraba en Alberdi desde la madrugada.

Tras algunas horas, Belgrano anunció que las entradas para la popular se habían agotado y que solo quedan plateas a la venta.

Más tarde, el "Pirata" informó que tras el primer día de ventas, 10.500 hinchas del club de barrio Alberdi ya compraron sus entradas.

Este martes de 11 a 18 seguirá la venta de entradas en las boleterías del Gigante de Alberdi.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Belgrano? Belgrano jugará contra Newell´s en los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Quiénes se enfrentarán? Se enfrentarán Belgrano y Newell´s.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará este miércoles a las 18.

¿Dónde se jugará el encuentro? El encuentro se disputará en La Pedrera, San Luis.

¿Cómo va la venta de entradas? La venta de entradas comenzó el lunes, se agotaron las populares y quedan plateas disponibles.

