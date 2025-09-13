En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Barracas Ctral.

Mendoza

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Rock Conquista

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Barracas empató con Godoy Cruz y sigue como líder del Grupo A

El equipo dirigido por Ruben Darío Insua llegó a los 15 puntos con el 0 a 0 en Mendoza.

13/09/2025 | 16:51Redacción Cadena 3

FOTO: Godoy Cruz vs. Barracas Central

Barracas Central empató por 0 a 0 Godoy Cruz como visitante por la octava fecha del Torneo Clausura y se alejó por dos puntos en el primer puesto del Grupo A con 15 unidades, aunque todavía restan jugarse varios perseguidores que están a tres de distancia.

El empate sin goles en el estadio Feliciano Gambarte le permitió al equipo de Ruben Darío Insua alcanzar las 15 unidades, a dos del escolta del grupo Central Córdoba de Santiago del Estero, pero esta tarde puede compartir el primer puesto si se da el triunfo de Estudiantes de La Plata ante River.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El partido se disputó en una tarde calurosa y, desde el arranque, estuvo marcado por la fricción y las interrupciones. Godoy Cruz asumió el protagonismo con mayor posesión y control territorial, pero no encontró la claridad necesaria en los últimos metros.

El equipo mendocino apenas pudo generar aproximaciones aisladas, como la ocasión de Daniel Barrea en el complemento, que no logró definir con precisión dentro del área.

Barracas Central, más replegado y ordenado, apostó a los contragolpes y a los intentos desde media distancia. La situación más clara la tuvo Gonzalo Morales, quien convirtió pero su gol fue anulado por posición adelantada, en una acción que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más allá de ese episodio, al visitante le alcanzó con la solidez defensiva para sostener el empate, resultado que lo mantiene en zona de clasificación a las copas internacionales.

El desarrollo del segundo tiempo mostró a Godoy Cruz insistiendo en busca de la victoria, aunque sin éxito. El local acumuló centros, remates desviados y presión ofensiva, pero nunca logró desarmar la resistencia de la defensa rival.

La falta de profundidad y la imprecisión en los últimos metros volvieron a exponer una de las principales falencias del conjunto dirigido por Daniel Oldrá en lo que va del torneo.

Con este resultado, el Tomba sigue sin poder ganar en condición de local en el Clausura y continúa comprometido en la tabla anual, donde necesita sumar para escapar de la parte baja. Su próximo compromiso será nuevamente en Mendoza frente a Instituto, en un duelo clave para mejorar su panorama.

Por su parte, Barracas Central, que atraviesa un presente más positivo y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, visitará a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín con la intención de sostener su posición de privilegio.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Barracas Central contra Godoy Cruz? Barracas Central empató 0 a 0 contra Godoy Cruz.

¿Quién es el entrenador de Barracas Central? El entrenador de Barracas Central es Ruben Darío Insua.

¿Cuándo se disputó el partido? El partido se disputó en la octava fecha del Torneo Clausura.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? El encuentro se llevó a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

¿Por qué es importante el resultado para Barracas Central? El resultado mantiene a Barracas Central en el primer puesto del Grupo A y en zona de clasificación a las copas internacionales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho