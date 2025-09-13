Independiente recibe a Banfield en el regreso del público al Libertadores de América

FOTO: Independiente se enfrenta a Banfield por el Torneo Clausura en la vuelta de su público al Libertadores de América.

Independiente recibe a Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla en la Zona B.

El encuentro se disputa en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que tiene la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas. El árbitro designado es Andrés Gariano, mientras que en el VAR se encuentra Sebastián Martínez.

Partido en desarrollo

