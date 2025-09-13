En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Barracas Ctral.

Mendoza

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Rock Conquista

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Independiente recibe a Banfield en el regreso del público al Libertadores de América

El conjunto de Julio Vaccari vuelve a jugar ante su gente, frente al “Taladro” por el Torneo Clausura, tras los incidentes con la U de Chile.

13/09/2025 | 16:57Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente se enfrenta a Banfield por el Torneo Clausura en la vuelta de su público al Libertadores de América.

Independiente recibe a Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla en la Zona B. 

El encuentro se disputa en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que tiene la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas. El árbitro designado es Andrés Gariano, mientras que en el VAR se encuentra Sebastián Martínez. 

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién se enfrenta en el partido?
Independiente y Banfield se enfrentan en la octava fecha del Torneo Clausura.

¿Cuál es la situación de Independiente?
Es último en la Zona B con solo tres puntos y busca su primera victoria en el torneo.

¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.

¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro principal es Andrés Gariano y el VAR está a cargo de Sebastián Martínez.

¿Qué manifestaciones hay en el estadio?
Los hinchas expresan su enojo con la CONMEBOL y con la dirigencia del club.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho