Independiente recibe a Banfield en el regreso del público al Libertadores de América
El conjunto de Julio Vaccari vuelve a jugar ante su gente, frente al “Taladro” por el Torneo Clausura, tras los incidentes con la U de Chile.
13/09/2025 | 16:57Redacción Cadena 3
FOTO: Independiente se enfrenta a Banfield por el Torneo Clausura en la vuelta de su público al Libertadores de América.
Independiente recibe a Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla en la Zona B.
El encuentro se disputa en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que tiene la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas. El árbitro designado es Andrés Gariano, mientras que en el VAR se encuentra Sebastián Martínez.
Partido en desarrollo
Lectura rápida
¿Quién se enfrenta en el partido?
Independiente y Banfield se enfrentan en la octava fecha del Torneo Clausura.
¿Cuál es la situación de Independiente?
Es último en la Zona B con solo tres puntos y busca su primera victoria en el torneo.
¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.
¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro principal es Andrés Gariano y el VAR está a cargo de Sebastián Martínez.
¿Qué manifestaciones hay en el estadio?
Los hinchas expresan su enojo con la CONMEBOL y con la dirigencia del club.
[Fuente: Noticias Argentinas]