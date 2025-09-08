Argentinos y Lanús definirán el segundo semifinalista en el Cilindro

FOTO: Cómo ver en vivo Argentinos vs Lanús por la Copa Argentina

Argentinos Juniors y Lanús chocan este lunes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.10 en el Estadio Presidente Perón. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Matador” llega tras eliminar a Aldosivi, mientras que el "Granate” hizo lo propio ante Huracán. El ganador esperará por el vencedor entre Newell's y Belgrano.

Probables formaciones

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Argentinos vs Lanús

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

