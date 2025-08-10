Argentinos Juniors recibe a Unión buscando salir del fondo
El "Bicho" recibe en La Paternal al "Tatengue" por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
10/08/2025 | 15:02Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Unión de Santa Fe: horario y formaciones
Argentinos Juniors y Unión chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona.
Ambos llegan con un andar irregular en el Torneo Clausura, y si bien el “Bicho” acumula tres partidos sin victorias, viene de clasificar en la Copa Argentina.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan? Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe.
¿Cuándo se juega el partido? Este domingo a las 20 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el encuentro? En el Estadio Diego Armando Maradona.
¿Cuál es la situación de ambos equipos? Ambos tienen un rendimiento irregular en el Torneo Clausura.
