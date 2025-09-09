Argentina enfrenta a Ecuador en un duelo sin presiones: horario y formaciones
El conjunto argentino, ya clasificado, visita al equipo de Sebastián Beccacece. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
09/09/2025 | 18:46Redacción Cadena 3
FOTO: Dibu Maratínez.
FOTO: Cómo ver en vivo Ecuador vs Argentina por Eliminatorias: horario y formaciones
En el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina visita a la Selección de Ecuador.
El encuentro se juega desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
El equipo argentino de Lionel Scaloni ya clasificó y tiene el primer puesto asegurado. El de Sebastián Beccacece ya está clasificado y busca una victoria para finalizar como escolta.
Probables formaciones
Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez, Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.
