Anunciaron el formato de la Copa Intercontinental: qué argentinos pueden jugarla

La FIFA anunció este miércoles cómo, cuándo y dónde se disputará la Copa Intercontinental 2025, torneo que reemplaza al Mundial de Clubes que pasó a disputarse cada cuatro años con la participación de 32 equipos.

La misma reunirá a los campeones de las distintas confederaciones del fútbol y tendrá lugar en El Cairo, con el partido inaugural entre Pyramids FC de Egipto y Auckland City de Nueva Zelanda el 14 de septiembre.

Si bien todavía no se conoce quién será el representante de parte de la Conmebol, los equipos que continúan en carrera por un lugar en el certamen son: River, Racing, Vélez y Estudiantes, quienes todavía mantienen chances de consagrarse campeones de la Copa Libertadores.

A su vez, el ganador del torneo más importante del continente tendrá que disputar tres partidos. Cruz Azul, actual campeón de la CONCACAF es el único rival confirmado, mientras que los otros se definirán entre Pyramids, Auckland City y Al Ahli.

Por su parte, Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League tras golear 5-0 al Inter de Lautaro Martínez, aguardará en la final para conocer a su contrincante.

Como es el formato de la Copa Intercontinental 2025

El certamen comenzará oficialmente el domingo 14 de septiembre con el cruce entre Pyramids, campeón de la Copa de Africa y Auckland City, el cual se desarrollará en El Cairo. El vencedor de aquel encuentro, viajará a Jeddah para medirse ante el Al Ahli, ganador de la Champions de Asia, el 23 de septiembre.

Más adelante, quien logre avanzar en aquella serie accederá directamente a semifinales, donde deberá enfrentar al ganador del duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores.

Finalmente, el triunfador del duelo por las semifinales, quien además ganará la Copa Challenger, jugará ante el PSG de Luis Enrique en el quinto y último encuentro de la Copa Intercontinental para conocer quién será el campeón de la competencia.