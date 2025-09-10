En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Anunciaron el formato de la Copa Intercontinental: qué argentinos pueden jugarla

Es el torneo que reemplaza al Mundial de Clubes que pasó a disputarse cada cuatro años con la participación de 32 equipos. 

10/09/2025 | 20:59Redacción Cadena 3

FOTO: FIFA anunció el formato de la Copa Intercontinental 2025. (Foto NA: @FIFA)

La FIFA anunció este miércoles cómo, cuándo y dónde se disputará la Copa Intercontinental 2025, torneo que reemplaza al Mundial de Clubes que pasó a disputarse cada cuatro años con la participación de 32 equipos.

La misma reunirá a los campeones de las distintas confederaciones del fútbol y tendrá lugar en El Cairo, con el partido inaugural entre Pyramids FC de Egipto y Auckland City de Nueva Zelanda el 14 de septiembre.

Si bien todavía no se conoce quién será el representante de parte de la Conmebol, los equipos que continúan en carrera por un lugar en el certamen son: River, Racing, Vélez y Estudiantes, quienes todavía mantienen chances de consagrarse campeones de la Copa Libertadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, el ganador del torneo más importante del continente tendrá que disputar tres partidos. Cruz Azul, actual campeón de la CONCACAF es el único rival confirmado, mientras que los otros se definirán entre Pyramids, Auckland City y Al Ahli.

Por su parte, Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League tras golear 5-0 al Inter de Lautaro Martínez, aguardará en la final para conocer a su contrincante.

Como es el formato de la Copa Intercontinental 2025

El certamen comenzará oficialmente el domingo 14 de septiembre con el cruce entre Pyramids, campeón de la Copa de Africa y Auckland City, el cual se desarrollará en El Cairo. El vencedor de aquel encuentro, viajará a Jeddah para medirse ante el Al Ahli, ganador de la Champions de Asia, el 23 de septiembre.

Más adelante, quien logre avanzar en aquella serie accederá directamente a semifinales, donde deberá enfrentar al ganador del duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores.

Finalmente, el triunfador del duelo por las semifinales, quien además ganará la Copa Challenger, jugará ante el PSG de Luis Enrique en el quinto y último encuentro de la Copa Intercontinental para conocer quién será el campeón de la competencia.

Lectura rápida

¿Qué torneo anunció la FIFA? La FIFA anunció la Copa Intercontinental 2025, que reemplazará al Mundial de Clubes.

¿Dónde se llevará a cabo? El torneo se llevará a cabo en El Cairo.

¿Cuándo es el partido inaugural? El partido inaugural será el 14 de septiembre entre Pyramids FC y Auckland City.

¿Qué equipos argentinos están en carrera? River, Racing, Vélez y Estudiantes son los equipos argentinos que podrían representar a Conmebol.

¿Cuántos partidos jugará el campeón de la Libertadores? El campeón de la Libertadores jugará tres partidos en el torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho