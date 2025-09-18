Alerta en Boca: Cavani sufrió una distensión y es duda
El delantero uruguayo no se entrenó por una molestia. Se perdería el duelo del domingo y Milton Giménez lo reemplazaría.
18/09/2025 | 18:54Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta en Boca: Edinson Cavani sufrió una distensión y es duda para el partido con Central Córdoba
Edinson Cavani sufrió una distensión del Psoas derecho y se encuentra en duda para el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.
Esta mañana, el “Matador” no participó de la práctica del plantel profesional por una fuerte molestia física en la zona lumbar, la cual fue examinada por el cuerpo médico, quien reveló el negativo diagnóstico.
/Inicio Código Embebido/
#ParteMédico— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 18, 2025
El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho.
Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/knr4ywxxls
/Fin Código Embebido/
Con su posible baja para el enfrentamiento con el “Ferroviario”, Cavani saldrá de la lista de convocados y algún juvenil o jugador con poco rodaje podría ingresar al banco de los suplentes de Boca Juniors.
Hasta el momento, el cuerpo técnico del “Xeneize” no reveló el listado de los futbolistas convocados. Por ende, no es posible descartar al uruguayo del listado, pero en el hipotético caso de su convocatoria estará condicionado por su lesión.
Lo más probable será su descarte del listado de concentrados. Con esta suposición, el elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perderá al experimentado atacante de 38 años y deberá optar por talentos jóvenes. El “Matador” no podrá encabezar la delantera con Miguel Meretiel; en este caso, el otro uruguayo estará acompañado por Milton Giménez.
Lectura rápida
¿Quién es el jugador en duda para el partido? Edinson Cavani es el jugador en duda por una distensión del Psoas derecho.
¿Qué equipo enfrenta a Boca Juniors? Central Córdoba es el próximo rival de Boca Juniors en el Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega el partido? La fecha del partido es el domingo próximo.
¿Quién podría reemplazar a Cavani? Milton Giménez podría reemplazar a Cavani en la delantera.
¿Cuál es la condición de Cavani para ser convocado? Cavani está condicionado por su lesión y lo más probable es que no sea convocado.
[Fuente: Noticias Argentinas]