Alerta en Boca: Cavani sufrió una distensión y es duda

FOTO: Alerta en Boca: Edinson Cavani sufrió una distensión y es duda para el partido con Central Córdoba

Edinson Cavani sufrió una distensión del Psoas derecho y se encuentra en duda para el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Esta mañana, el “Matador” no participó de la práctica del plantel profesional por una fuerte molestia física en la zona lumbar, la cual fue examinada por el cuerpo médico, quien reveló el negativo diagnóstico.

#ParteMédico



El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/knr4ywxxls — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 18, 2025

Con su posible baja para el enfrentamiento con el “Ferroviario”, Cavani saldrá de la lista de convocados y algún juvenil o jugador con poco rodaje podría ingresar al banco de los suplentes de Boca Juniors.

Hasta el momento, el cuerpo técnico del “Xeneize” no reveló el listado de los futbolistas convocados. Por ende, no es posible descartar al uruguayo del listado, pero en el hipotético caso de su convocatoria estará condicionado por su lesión.

Lo más probable será su descarte del listado de concentrados. Con esta suposición, el elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perderá al experimentado atacante de 38 años y deberá optar por talentos jóvenes. El “Matador” no podrá encabezar la delantera con Miguel Meretiel; en este caso, el otro uruguayo estará acompañado por Milton Giménez.