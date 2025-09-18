En vivo

Claudio Giglioni

Argentina

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Alerta en Boca: Cavani sufrió una distensión y es duda

El delantero uruguayo no se entrenó por una molestia. Se perdería el duelo del domingo y Milton Giménez lo reemplazaría.

18/09/2025 | 18:54

FOTO: Alerta en Boca: Edinson Cavani sufrió una distensión y es duda para el partido con Central Córdoba

Edinson Cavani sufrió una distensión del Psoas derecho y se encuentra en duda para el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Esta mañana, el “Matador” no participó de la práctica del plantel profesional por una fuerte molestia física en la zona lumbar, la cual fue examinada por el cuerpo médico, quien reveló el negativo diagnóstico.

Con su posible baja para el enfrentamiento con el “Ferroviario”, Cavani saldrá de la lista de convocados y algún juvenil o jugador con poco rodaje podría ingresar al banco de los suplentes de Boca Juniors.

Hasta el momento, el cuerpo técnico del “Xeneize” no reveló el listado de los futbolistas convocados. Por ende, no es posible descartar al uruguayo del listado, pero en el hipotético caso de su convocatoria estará condicionado por su lesión.

Lo más probable será su descarte del listado de concentrados. Con esta suposición, el elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perderá al experimentado atacante de 38 años y deberá optar por talentos jóvenes. El “Matador” no podrá encabezar la delantera con Miguel Meretiel; en este caso, el otro uruguayo estará acompañado por Milton Giménez.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador en duda para el partido? Edinson Cavani es el jugador en duda por una distensión del Psoas derecho.

¿Qué equipo enfrenta a Boca Juniors? Central Córdoba es el próximo rival de Boca Juniors en el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? La fecha del partido es el domingo próximo.

¿Quién podría reemplazar a Cavani? Milton Giménez podría reemplazar a Cavani en la delantera.

¿Cuál es la condición de Cavani para ser convocado? Cavani está condicionado por su lesión y lo más probable es que no sea convocado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

