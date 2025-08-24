A lo Harry Potter: curiosa declaración de Monarriz por las lesiones en su equipo

El director técnico argentino Diego "Harry Potter" Monarriz volvió a hacer gala de su particular estilo y, tras una importante victoria de su equipo, Juventud de Las Piedras, utilizó una insólita analogía del mundo de Harry Potter para referirse a la plaga de lesiones que sufre el plantel.

Según supo Noticias Argentinas, el entrenador, que tiene a su equipo en el segundo puesto de la tabla anual del fútbol uruguayo, aseguró que a sus jugadores se los están "chupando los dementores", pero advirtió que no podrán con ellos. "Los dementores no van a poder porque tiramos la de Harry Potter y los limpiamos a todos. Estamos más fuertes que nunca", sentenció.

Una batalla contra los "dementores"

En diálogo con la prensa tras la victoria por 1-0 ante Wanderers, Monarriz explicó su metáfora, comparando las lesiones con las criaturas oscuras de la saga del joven mago que se alimentan de la felicidad y generan desesperación.

"¿Viste los dementores de Harry Potter? Son los que te chupan, bueno, nos están chupando 7 u 8 jugadores que los tenemos con lesiones graves", detalló el DT. La frase rápidamente se viralizó, consolidando el apodo de "Harry Potter" con el que se conoce al técnico.

Más allá de la curiosa declaración, Monarriz se mostró "contentísimo" por el rendimiento de su equipo, que ascendió a Primera División y ahora se encuentra en puestos de clasificación a la Copa Libertadores. "Están haciendo historia estos pibes. ¿51 puntos son? Es una locura", concluyó el entrenador argentino.