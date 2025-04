Doohan, bajo la mira de la FIA: qué sanción podría recibir por manejar lesionado

El debut de Jack Doohan en la Fórmula 1, lejos de ser el sueño dorado que esperaba, se encuentra ahora bajo la sombra de una potencial sanción disciplinaria por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

El piloto australiano de Alpine, que ya venía lidiando con flojos resultados deportivos y un costoso accidente en la Práctica 2 del Gran Premio de Japón, podría enfrentar consecuencias graves que pondrían en riesgo su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.

El fin de semana en el circuito de Suzuka marcó un nuevo capítulo en la complicada trayectoria de Doohan. Durante las prácticas libres, el joven de 22 años protagonizó un fuerte accidente al perder el control de su Alpine A525 en la zona de frenada de la curva 1, impactando violentamente contra el muro tras un trompo a alta velocidad.

Aunque inicialmente se informó que el piloto estaba en condiciones tras el choque, las imágenes posteriores al Gran Premio revelaron una realidad inquietante: Doohan mostró dificultades para usar una de sus manos y requirió asistencia del piloto Esteban Ocon y un mecánico para salir del monoplaza, demorándose aproximadamente 20 segundos, cuando el reglamento exige que un competidor deje su vehículo con sus propias fuerzas en menos de siete segundos.

Apparently after the race, Jack wasn’t able to get out of his car himself and Esteban stepped in to help and held onto him as well?? pic.twitter.com/cnGYib87rh