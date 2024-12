Confirmado: Red Bull anunció la salida de "Checo" Pérez

Después de semanas de especulaciones, Red Bull Racing confirmó oficialmente que Sergio "Checo" Pérez dejará de ser parte de su equipo para la temporada 2025 de Fórmula 1. La noticia se dio a conocer este miércoles, marcando el fin de una etapa de más de tres años del piloto mexicano con la escudería de Milton Keynes.

El 2024 fue un año difícil para Pérez, quien terminó en la octava posición en el campeonato de pilotos, mientras su compañero de equipo, Max Verstappen, se coronaba campeón mundial.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best.

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl