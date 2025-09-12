Viernes de taekwondo en Jadar Rosario: "Es una fiesta", dijo Crismanich

En el marco de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), el medallista olímpico Sebastián Crismanich elogió la organización del evento y subrayó el impacto positivo que tiene en la proyección del deporte nacional.

El campeón olímpico en Taekwondo en Londres 2012, participa activamente como entrenador y miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino.

"Es una verdadera fiesta del deporte argentino", afirmó Crismanich al móvil de Cadena 3 Rosario, en referencia a los juegos que se desarrollan desde el pasado martes en Rosario y que reúnen a más de 2.500 atletas de todo el país.

"La organización está a la altura del desafío. Rosario ya viene demostrando su capacidad en este tipo de eventos, y en esta ocasión lo confirma nuevamente", añadió.

El evento, que se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre, marca un hito en el deporte argentino al integrar en un mismo calendario a atletas olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias, en 55 disciplinas. La competencia se lleva adelante en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, y coincide con los festejos por el tricentenario de la ciudad anfitriona.

Además de formar parte del equipo organizador, entrena actualmente a jóvenes promesas del Taekwondo, entre ellos Ignacio Espina, reciente medallista en los Juegos de Asunción. Durante su participación en el pabellón donde se desarrolla la competencia de su disciplina, destacó la calidad del espectáculo y la gran convocatoria de público.

"Las tribunas están llenas, se transmite por televisión y por internet. Eso no solo visibiliza nuestro deporte, sino que también inspira a muchos chicos a iniciarse", señaló. Y agregó que tanto la selección mayor como la Sub-22 están compitiendo en este escenario, con los mejores exponentes del país: "Cada semifinal y final promete ser un verdadero espectáculo".

En relación a los Juegos Sudamericanos que se celebrarán el próximo año, también en Santa Fe, Crismanich se mostró optimista: "Rosario será una excelente sede. Muchas autoridades internacionales ya estuvieron observando la organización de estos juegos y se fueron con una imagen muy positiva".

Para el exdeportista, estos eventos son una oportunidad clave para “mostrar nuestra cultura, la hospitalidad argentina y posicionar al país como anfitrión confiable a nivel internacional”.

Entrevista de Agostina Meneghetti.