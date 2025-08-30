Se suspendió Rosario Central - Sarmiento por las condiciones climáticas

El fuerte temporal que azotó este sábado a Junín obligó a suspender el partido entre Sarmiento y Rosario Central, correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Pese a las malas condiciones del campo, con charcos visibles y dificultades para que la pelota rodara con normalidad, el encuentro comenzó y se completó la primera mitad.

Al regreso del entretiempo, y tras evaluar el estado del terreno junto a los arqueros y el técnico local, Facundo Sava, el árbitro Andrés Merlos determinó que no estaban dadas las condiciones para continuar.

El encuentro, que estaba igualado 0-0, fue suspendido y aún no hay fecha confirmada para la reanudación de los 45 minutos restantes.