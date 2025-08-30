Se suspendió Rosario Central - Sarmiento por las condiciones climáticas
Con el resultado '0 a 0 y antes de comenzar la segunda etapa, el árbitro Andrés Merlos decidió discontinuarlo por el estado del campo de juego: la pelota no corría.
30/08/2025 | 20:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario Central vs. Sarmiento. Fecha 7. Torneo Clausura.
El fuerte temporal que azotó este sábado a Junín obligó a suspender el partido entre Sarmiento y Rosario Central, correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.
Pese a las malas condiciones del campo, con charcos visibles y dificultades para que la pelota rodara con normalidad, el encuentro comenzó y se completó la primera mitad.
Al regreso del entretiempo, y tras evaluar el estado del terreno junto a los arqueros y el técnico local, Facundo Sava, el árbitro Andrés Merlos determinó que no estaban dadas las condiciones para continuar.
El encuentro, que estaba igualado 0-0, fue suspendido y aún no hay fecha confirmada para la reanudación de los 45 minutos restantes.