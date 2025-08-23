En vivo

Estadio 3 Notas

"Queda ser campeón": la emoción de Di María tras de darle la victoria a Central

El delantero convirtió el único gol del encuentro para desatar la locura en el Gigante de Arroyito.    

23/08/2025 | 20:35Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Ángel Di María

Rosario Central vivió una jornada histórica en el Gigante de Arroyito gracias al golazo de tiro libre de Ángel Di María, que le dio el triunfo por 1 a 0 ante Newell’s por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Tras el partido, el “Fideo” no ocultó su emoción y dejó frases que reflejaron lo que significó para él cumplir este sueño: “Sufrí mucho hace un tiempo, porque quería cumplir este sueño. El de poder estar en El Gigante cada fin de semana, disfrutarlo con mi familia. Sinceramente no tengo palabras de agradecimiento”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El futbolista rosarino también se refirió a los cuestionamientos que había recibido en el pasado por parte de algunos hinchas: “Sé que muchos me putearon en su momento. Nadie supo lo que yo sufrí, lo que mi familia sufrió. Esta victoria es para ellos, y en especial para mi mujer y mis hijas, que me bancaron un año más fuera para poder cumplir este sueño”.

El gol de tiro libre, que le dio el triunfo al “Canalla” en el clásico y desató la euforia de los hinchas, también tuvo un costado íntimo para el campeón del mundo: “Mi hija me había dicho que cuando tuviera una chance lo hiciera, lo intenté y se dio. El destino es así. La vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo donde soy feliz de verdad”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ex jugador de Real Madrid, PSG y Benfica, entre otros, reconoció que el momento vivido en el Gigante de Arroyito supera incluso otros logros de su carrera: “Increíble, jamás pensé que iba a poder hacerlo. Toda una vida soñando con esto, después de 18 años fuera lo único que deseaba era volver y poder cumplir este sueño. Hoy no sé qué más pedir”.

Finalmente, Di María dejó en claro cuál es su gran anhelo para coronar su regreso: “¿Queda algo más? Sí, ser campeón con Central”.

