Newell's precisa ganar como sea y recibe a Atlético Tucumán en el Coloso

Newell’s Old Boys recibe este viernes a Atlético Tucumán desde las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura 2025. (Desde las 19)Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com y app.

El conjunto rosarino busca cortar una larga sequía: no gana por el campeonato desde la primera fecha. Tras el parate por la fecha FIFA, intentará reencontrarse con la victoria ante el equipo de Lucas Pusineri, al que ya eliminó de la Copa Argentina y que llegará con sed de revancha.

La Lepra atraviesa un momento complicado, tanto en lo deportivo como en lo institucional. En siete fechas disputadas, solo consiguió un triunfo —ante Independiente Rivadavia— y la reciente derrota en el clásico frente a Rosario Central, con un gol de Ángel Di María que recorrió el mundo, profundizó el malestar entre los hinchas.

A esto se suma la incertidumbre política en el club, con elecciones a menos de cuatro meses. Aun así, los simpatizantes mantienen la esperanza en una recuperación, sobre todo pensando en el duelo de cuartos de final de Copa Argentina frente a Belgrano, programado para la próxima semana.

Del otro lado, Atlético Tucumán llega en una situación más estable, aunque también con altibajos. Tras un empate agónico ante Sarmiento y una sólida victoria frente a Talleres, el Decano parecía levantar cabeza, pero una polémica derrota ante Gimnasia —que incluyó una expulsión temprana— volvió a sembrar dudas.

El equipo tucumano deberá superar dos estadísticas negativas: por un lado, nunca logró vencer a Cristian Fabbiani como entrenador (cinco enfrentamientos, cinco derrotas), y por otro, su bajo rendimiento fuera de casa en lo que va del año: solo ganó uno de los once partidos que jugó lejos del José Fierro.