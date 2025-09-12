Newell's iguala sin goles ante Atlético Tucumán en el Coloso

Newell’s Old Boys recibe este viernes a Atlético Tucumán desde las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura 2025. (Desde las 19)Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com y app.

El conjunto rosarino busca cortar una larga sequía: no gana por el campeonato desde la primera fecha. Tras el parate por la fecha FIFA, intentará reencontrarse con la victoria ante el equipo de Lucas Pusineri, al que ya eliminó de la Copa Argentina y que llegará con sed de revancha.

En desarrollo