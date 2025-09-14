En vivo

Estadio 3 Notas

Central empató a Boca 1-1 con gol olímpico de Angel Di María

El equipo Xeneize se puso en ventaja con un cabezazo de Rodrigo Battaglia a los 20 minutos, pero enseguida el equipo de Holan igualó con un gol olímpico de Ángel Di María que quedará en la historia.

14/09/2025 | 17:55Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Ángel Di María festeja su gol con su icónico festejo

Rosario Central y Boca igualaron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga. El encuentro tuvo un desarrollo parejo, con situaciones para ambos equipos y un resultado que los mantiene en la disputa por la tabla anual.

Boca abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde la izquierda y Rodrigo Battaglia conectó de cabeza para establecer el 1 a 0. Cinco minutos más tarde, Ángel Di María consiguió la igualdad con un tiro de esquina que se cerró sobre el arco de Leandro Brey y terminó en gol olímpico.

Central estuvo cerca de pasar al frente con un cabezazo de Gaspar Duarte que dio en el travesaño y un remate posterior de Santiago López que contuvo el arquero rival. Boca respondió con pasajes de control del balón a partir de Paredes, aunque sin generar demasiado riesgo en el área de Jorge Broun.

En el segundo tiempo los dos equipos tuvieron dificultades para profundizar sus ataques. Russo movió el banco con los ingresos de Copetti y Campaz, mientras que Holan reforzó el mediocampo con Navarro. El marcador no volvió a modificarse y ambos equipos cerraron el encuentro con un punto por lado.

Con este resultado, Central y Boca suman 46 puntos en la tabla anual, en la segunda y tercera posición respectivamente, aunque los rosarinos aún deben completar los 45 minutos pendientes ante Sarmiento de Junín. River se mantiene en lo más alto con 49 unidades.

En la Copa de la Liga, Central se ubica sexto en la zona B con 11 puntos y en la próxima fecha recibirá a Talleres de Córdoba en el Gigante.

