Espectáculos

Yuyito González reveló detalles íntimos de su relación con Javier Milei

Yuyito González habló de su noviazgo con Milei en lo de Mirtha. “Los dos estuvimos muy enamorados”, confesó. Reveló por qué se separaron.

21/09/2025 | 12:38Redacción Cadena 3

FOTO: Fin del misterio: Yuyito González contó como nunca lo que nadie sabía de su noviazgo con Javier Milei

La actriz y conductora Amalia "Yuyito" González se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y habló como nunca antes de su noviazgo con el presidente Javier Milei. En una sincera confesión, reveló los motivos de la ruptura y aseguró que el sentimiento fue genuino: "Los dos estuvimos muy enamorados, él también".

Yuyito contó que, tras un tiempo distanciados, retomaron el contacto. "Ahora tenemos un vínculo esporádico, pero no es que hablamos todos los días ni mucho menos", aclaró. Según supo Noticias Argentinas, la conductora enfatizó que para ella lo más importante era recuperar la paz y no tener "rencores pendientes", algo que finalmente lograron.

"Ninguno de los dos es fácil": el motivo de la ruptura

Ante la pregunta de Mirtha Legrand, Yuyito desmintió que la separación fuera por falta de amor o por la aparición de terceros en discordia, descartando los rumores que en su momento involucraron a Fátima Flórez. El verdadero motivo, según ella, fue un choque de personalidades.

"Ninguno de los dos es fácil porque la verdad es que tenemos dos personalidades muy fuertes", explicó. La conductora asumió su parte de la responsabilidad en las discusiones. "Cuando algo no me cerró, reaccioné fuerte. La verdad es que yo soy bastante brava también", admitió.

Finalmente, Yuyito cerró el tema con una reflexión personal sobre su presente: "Yo soy una mujer de fe, así que creo que Dios me pone y me saca de lugares según el momento. Con eso yo ya estoy tranquila".

Lectura rápida

¿Qué reveló Yuyito González sobre su noviazgo? Habló de su relación con Javier Milei, incluyendo su amor y motivo de separación.

¿Quién es Yuyito González? Es una actriz y conductora argentina, conocida por su participación en programas de televisión.

¿Dónde hizo estas declaraciones? En el programa de Mirtha Legrand, un conocido ciclo televisivo argentino.

¿Por qué se separaron? Yuyito indicó que el motivo fue un choque de personalidades, no falta de amor.

¿Cómo es su relación actual con Milei? Tienen un vínculo esporádico y han logrado dejar rencores pendientes atrás.

[Fuente: Noticias Argentinas]

